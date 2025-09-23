Primavera: Hubo festejos con Adultos Mayores

La Municipalidad de Nueve de Julio llevó adelante durante este domingo y hoy lunes dos jornadas de celebración para dar la bienvenida a la Primavera y celebrar el Día del Jubilado, compartiendo espacios de encuentro comunitario.

El domingo, en Plaza Italia, la dirección de Cultura organizó una tarde de juegos y talleres al aire libre, on propuestas pensadas para disfrutar la naturaleza y recibir a la estación más linda del año.

Niños, jóvenes y familias participaron de la actividad de armado de macetas para llevarse su propia plantita, y del taller de serigrafía “Mi ciudad, mis árboles”, a cargo de Giacomina Penette, que invitó a reflexionar sobre la identidad local y el cuidado del ambiente.

En tanto, hoy lunes, la secretaría de Desarrollo Comunitario, a través de la dirección de Adultos

Mayores, celebró en el Playón Municipal de Av. Agustín Álvarez y San Martín los festejos por el Día del Jubilado y el Día de la Primavera.

Adultos mayores de la ciudad y de la localidad de French compartieron juegos recreativos y una gran choripaneada, organizada en conjunto con la Asociación de Tejo, que aportó su acompañamiento y participación.