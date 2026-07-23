Presentaron en la Rural de Palermo la Conferencia Mundial de Investigación en Soja 2027

En el marco de la 138.ª Exposición Rural de Palermo quedó presentada oficialmente la XII World Soybean Research Conference (WSRC XII), el principal encuentro mundial dedicado a la investigación, la innovación y el desarrollo de la cadena de la soja, que se llevará a cabo del 4 al 7 de abril de 2027 en la Bolsa de Comercio de Rosario, bajo el lema «Creando innovaciones en el universo de la soja».

La presentación se realizó en el stand de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y estuvo encabezado por el presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA) y del Comité Organizador de la Conferencia, Rodolfo Rossi, junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta.

Durante la presentación, Iraeta destacó la importancia que tiene la soja para el país y valoró que Argentina haya sido elegida nuevamente como sede del encuentro. «No hace falta aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de soja en la Argentina y de lo que representa en términos de presencia mundial. Es un orgullo para los sojeros, para los rosarinos, que tendrán la responsabilidad de recibir esta conferencia, y para todos los argentinos», afirmó el funcionario.

Asimismo, expresó su confianza en el éxito del evento: «Simplemente quiero felicitarlos y alentarlos para que esta Conferencia que se realizará el año que viene sea, como no tengo dudas de que será, un verdadero éxito».

La ciencia mundial de la soja

Rodolfo Rossi explicó que la World Soybean Research Conference es un encuentro internacional de carácter científico y tecnológico que se realiza cada cuatro años y constituye el principal ámbito donde se presentan los avances más importantes vinculados al cultivo.

«Es una conferencia centrada en la ciencia y la tecnología, donde el estado del arte de la investigación se pone sobre la mesa«, señaló.

Recordó que la candidatura argentina fue presentada por ACSOJA durante la edición realizada en Viena, Austria, en 2023. «Propusimos a Rosario como sede y el Comité Continuo Internacional aprobó nuestra propuesta. Es una enorme responsabilidad y también un reconocimiento para la Argentina«, sostuvo.

Será la segunda oportunidad en que el país organice este encuentro, convirtiéndose en el país que más veces habrá sido sede de la Conferencia Mundial de Investigación en Soja fuera de Estados Unidos.

«En la edición anterior realizada en la Argentina participaron los principales referentes mundiales del cultivo y, desde entonces, la producción de soja de nuestro país se multiplicó por cinco. No fue por la conferencia, por supuesto, pero demuestra el impacto que tiene reunir a toda la comunidad científica y tecnológica vinculada a este cultivo«, expresó.

Programa y actividades

La Conferencia se desarrollará íntegramente en la Bolsa de Comercio de Rosario, que dispondrá de cuatro salas simultáneas con traducción al español y al inglés. El programa contempla sesiones científicas de 100 minutos, con cuatro o cinco presentaciones por bloque, y workshops temáticos con entre cinco y siete panelistas.

La agenda incluye 25 sesiones científicas y nueve workshops, distribuidos en cinco grandes áreas temáticas:

Germoplasma y mejoramiento genético.

Agronomía y fisiología.

Malezas, enfermedades y plagas.

Alimentación, nutrición e industrias derivadas de la soja.

Negocios y aspectos legales.

A estas se sumarán nueve talleres especializados sobre sustentabilidad, gestión del riesgo climático, tecnologías de semillas, innovación AgTech, bioinsumos, propiedad intelectual, biotecnología y formación de recursos humanos, entre otros temas.

Rossi explicó que la organización del encuentro involucra a un Comité Organizador encabezado por ACSOJA; un Comité Científico Internacional, integrado por investigadores argentinos y especialistas de distintos países; y un Comité Continuo Internacional, conformado por representantes de cuatro grandes regiones del mundo, responsable de definir las sedes de cada edición de la Conferencia.

Además de las actividades académicas, la WSRC XII ofrecerá dos recorridas técnicas para los visitantes internacionales.

La primera, denominada RosaFe, incluirá visitas al complejo agroindustrial del Gran Rosario, al campo experimental del INTA Oliveros, a la Universidad Nacional de Rosario, a una empresa líder del sector y al laboratorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, además de un recorrido por el río Paraná a bordo del barco Ciudad de Rosario.

La segunda abarcará la región Venado Tuerto-Uranga, donde se visitarán un colegio agrotécnico, una planta de semillas, una planta de bioenergía, establecimientos productivos y demostraciones a campo.

La Conferencia, que fue declarada de Interés Turístico Municipal por el Ente Turístico de Rosario, buscará reunir a científicos, investigadores, empresas, instituciones y referentes de toda la cadena global de la soja para intercambiar conocimientos y debatir los desafíos tecnológicos, productivos y comerciales que enfrenta uno de los principales cultivos del mundo.

Para más información e inscripciones, ingresar a www.wsrc2027.com.ar

Para poder ver el video institucional del evento ingresar a https://www.youtube.com/watch?v=13i3SZIc0ng