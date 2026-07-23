Después de «Lionela» llegó Carlos: nació el primer cordero de la Expo Rural, de la raza Dorper

A pocos días del nacimiento de «Lionela», el primer ternero en nacer en esta nueva edición de la Exposición de Palermo, un cordero de la raza Dorper se llevó la cucarda al primer nacimiento entre los ovinos. Carlos, nombre con el que fue bautizado el animal, llegó durante el fin de semana y pertenece a la Cabaña La Constancia, del criador santafesino Luis Gallo.

«Vimos que a la mañana no comió su ración, que a la tarde tampoco, y con el ojo más o menos entrenado vimos que se venía. Aunque preferimos que no sucediera acá, el parto se terminó adelantando. Por suerte no fue nada distinto a lo que hubiese pasado en el campo. La madre se llama La Ponderosa y ya ha venido a Palermo», contó el productor.

Carlos pesó 3,5 kilos, algo que Gallo consideró «bueno» ya que «no perjudica para el parto», y aunque parezca sorprendente en pocos días pisará la arena de la pista central junto a su madre.

«La Ponderosa compite en la categoría de oveja menor y va a entrar con su cría. Corporalmente no perdió casi peso, se mantuvo en buen estado, así que estamos contentos», señaló el cabañero.

El Dorper y la Cabaña La Constancia

Gallo destacó la aptitud carnicera de esta raza, que a diferencia de otras no presenta lana sino pelo. «No necesita ser esquilada, en verano lo pierde naturalmente y lo recupera en invierno para resistir el frío. Además son buenas madres y pueden ser melliceras», explicó.

La Constancia fue iniciada en 1963 de la mano del abuelo, y en 2001 comenzó a ser gestionada por su padre. Hoy es manejada principalmente por Luis y su hermano. En esta edición, además de los ovinos –tanto de la raza Dorper como Hampshire Down– la familia presentó cabras y aves de raza.

«Después de cuatro años volvimos con las aves a Palermo, lo que nos pone muy contentos. Encima algunas recibieron premio. Y ahora con este nacimiento estamos todos de festejo», concluyó Gallo.