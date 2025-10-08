Premios a Stands de la 128º Expo Rural 9 de Julio: Participaron 90 expositores
La 128º Expo Rural de 9 de Julio tuvo entre sus cuatro días una muy buena respuesta de público que se volcó a la muestra y donde allí no solo demostró el disfrutar la exposición de empresas, comercios y emprendendedores, también del predio, ya que pudo observarse durante los días de exposición, el público apropiarse de espacios y compartir, por ejemplo, rondas de mates entre amistades.
Pero yendo a lo que nos convoca en esta nota, de la exposición fueron partes 90 expositores tanto externos como internos, los que se destacaron por la dedicación y compromiso que les dieron a sus stands, esto hizo que el jurado compuesto por un equipo de arquitectos que evaluó a los mismos, se valió para juzgar, también si al momento de iniciar la muestra el jueves2, el stand ya estaba finalizado.
La muestra agro industrial de 9 de Julio se destacó por una gran presencia de empresas de maquinaria agrícola, tanto industrias como concesionarios de distintas marcas, a lo que se sumó un comercio y servicios de variados rubros del distrito y de la zona.
Este año recibieron premio a Mejor Stand se dividió entre Interno, que recayó en Petit Feu (Pequeño fuego) y Externo, Viviero Mariangeles.
Tras la decisión del jurado estos son los Stands premiados:
MENCIONES ESPECIALES
- ESCUELA INCHAUSTI – STAND INSTITUCIONAL y TAMBO DEMOSTRATIVO
- EEST N° 2 » Mercedes Vásquez de Labbe»
- NACIMOS PARA TI –PABELLON MOUREMBLE
- CEPT Nº15 EL CHAJÁ – 6 EXTERNO
- AAPRESID REGIONAL 9 de JULIO – RECORRIDO AULA AAPRESID
- NOLI DIEGO CARRUAJES – EXTERNO
PABELLÓN CENTENARIO
3º PREMIO BLACKLU de MATIAS MARQUEZ / CONSERVAS KARI de KARINA DELGAVIO
2º PREMIO VIVERO LAS VIOLETAS de ANABELLA MONTALDO
1º PREMIO PETIT FEU de FRANCISCO CANOVES
PABELLÓN MOUREMBLE
MENCIÓN ESPECIAL PINTURERIA EL SOL
3º PREMIO BOSQUETO
2º PREMIO SEMILLERA LA HUERTA
1ºPREMIO DEGRADÉ de PAULA GILES
STANDS EXTERNOS
MENCIÓN ESPECIAL LOS 5 LEGUITOS
3º PREMIO GF INGENIERIA
2º PREMIO MECANO GANADERO
1º PREMIO VIVERO MARIANGELES
EXTERNOS MAQUINARIA AGRICOLA
MENCIÓN ESPECIAL YOMEL SA
3º PREMIO ALSER ANCA
2º PREMIO FRANKLIN BOGLICH SA
1º PREMIO VILLA HNOS
MEJOR STAND INTERNO
PETIT FEU de FRANCISCO CANOVES – PREMIO CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 9 DE JULIO
MEJOR STAND EXTERNO
VIVERO MARIANGELES – PREMIO SOCIEDAD RURAL 9 DE JULIO
