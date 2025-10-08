08/10/2025   Cultura y Turismo

Premios a Stands de la 128º Expo Rural 9 de Julio: Participaron 90 expositores

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

La 128º Expo Rural de 9 de Julio tuvo entre sus cuatro días una muy buena respuesta de público que se volcó a la muestra y donde allí no solo demostró el disfrutar la exposición de empresas, comercios y emprendendedores, también del predio, ya que pudo observarse durante los días de exposición, el público apropiarse de espacios y compartir, por ejemplo, rondas de mates entre amistades.

Pero yendo a lo que nos convoca en esta nota, de la exposición fueron partes 90 expositores tanto externos como internos, los que se destacaron por la dedicación y compromiso que les dieron a sus stands, esto hizo que el jurado compuesto por un equipo de arquitectos que evaluó a los mismos, se valió para juzgar, también si al momento de iniciar la muestra el jueves2, el stand ya estaba finalizado.

La muestra agro industrial de 9 de Julio se destacó por una gran presencia de empresas de maquinaria agrícola, tanto industrias como concesionarios de distintas marcas, a lo que se sumó un comercio y servicios de variados rubros del distrito y de la zona.

Este año recibieron premio a Mejor Stand se dividió entre Interno, que recayó en Petit Feu (Pequeño fuego) y Externo, Viviero Mariangeles.

Tras la decisión del jurado estos son los Stands premiados:

MENCIONES ESPECIALES

  • ESCUELA INCHAUSTI – STAND INSTITUCIONAL y TAMBO DEMOSTRATIVO
  • EEST N° 2 » Mercedes Vásquez de Labbe»
  • NACIMOS PARA TI –PABELLON MOUREMBLE
  • CEPT Nº15 EL CHAJÁ – 6 EXTERNO
  • AAPRESID REGIONAL 9 de JULIO – RECORRIDO AULA AAPRESID
  • NOLI DIEGO CARRUAJES – EXTERNO

PABELLÓN CENTENARIO

3º PREMIO         BLACKLU de MATIAS MARQUEZ / CONSERVAS KARI de KARINA DELGAVIO

2º PREMIO         VIVERO LAS VIOLETAS de ANABELLA MONTALDO

1º PREMIO         PETIT FEU de FRANCISCO CANOVES

PABELLÓN MOUREMBLE

MENCIÓN ESPECIAL   PINTURERIA EL SOL

3º PREMIO         BOSQUETO

2º PREMIO         SEMILLERA LA HUERTA

1ºPREMIO          DEGRADÉ de PAULA GILES

STANDS EXTERNOS

MENCIÓN ESPECIAL       LOS 5 LEGUITOS

3º PREMIO                       GF INGENIERIA

2º PREMIO                        MECANO GANADERO

1º PREMIO                       VIVERO MARIANGELES

EXTERNOS MAQUINARIA AGRICOLA

MENCIÓN ESPECIAL                       YOMEL SA

3º PREMIO                                      ALSER ANCA

2º PREMIO                                      FRANKLIN BOGLICH SA

1º PREMIO                                       VILLA HNOS

MEJOR STAND INTERNO

PETIT FEU de FRANCISCO CANOVES  – PREMIO CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 9 DE JULIO

MEJOR STAND EXTERNO

VIVERO MARIANGELES  – PREMIO SOCIEDAD RURAL  9 DE JULIO

 

 

 

Deja un comentario