Precios. La inflación de noviembre fue de 2,5%, por encima de lo que preveía el mercado

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 2,5% en noviembre de 2025 respecto al mes anterior, una nueva aceleración del índice que se ubica por encima del 2,3% registrado en octubre. De esta forma, la inflación acumulada en once meses alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 31,4%.

El dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se difundió en un contexto donde las consultoras privadas habían proyectado una inflación mensual de entre 2,3% y 2,5%.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), Transporte (3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el penúltimo mes del año.

Mientras que las de menor variación se ubican Prendas de vestir y calzado y Equipamiento y mantenimiento del hogar con 0,5% y 1,1%, respectivamente.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

Con respecto a las regiones del país, en donde más se aceleró el dato inflacionario fue en la región de Cuyo, con 2,8%. Le siguieron:

Gran Buenos Aires (GBA) y la región Pampeana: 2,5%.

2,5%. Noreste: 2,4%.

2,4%. Noroeste y la Patagonia: 2,3%.

El número del penúltimo mes del año se mantuvo en linea con lo esperado por distintas consultoras, que proyectaban una inflación entre 2,3% y 2,5%. En particular, EcoGo y Equilibra habían pronosticado un IPC del 2,5% para noviembre.

De esta manera, el índice que difunde el INDEC volvió a acelerarse y queda como el tercer mes con mayor porcentaje -por debajo de marzo (3,7%) y abril (2,5%).

El relevamiento de expectativas del Banco Central donde se vuelcan las proyecciones de 42 consultoras y entidades financieras, había estimado que la inflación del décimo primer mes del año cerraba en 2,3%, levemente por encima de la cifra de octubre.

Con respecto al último mes, se prevé que el costo de vida se desacelere y quede en la zona del 2,1%.

La carne jugó un rol clave

Entre los principales factores por los que se aceleró el IPC de noviembre se encuentra el precio que registro la carne vacuna.

Dependiendo la región, el valor aumentó entre 6% y 7%, según el director de la consultora C&T Camilo Tiscornia, consultado por Noticias Argentinas, donde también señaló a los servicios públicos como otros de los factores -que aumentaron 3,4% en noviembre- como a su vez las variables de transporte.

“En la parte de transporte tenés una combinación, porque que sube la parte de combustibles y algunos transportes públicos en Capital Federal (las líneas que maneja el Gobierno) que obtuvieron incrementos bastante fuertes”, detalló.__IP__

Del otro lado, Tiscornia apunta al Cyber Monday como un “freno” a la inflación. El economista detalla que la parte de Equipamiento y mantenimiento del hogar fue uno de los rubros que menos subió.

Uno por uno, la variación de las divisiones del IPC de noviembre

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%.

3,4%. Transporte: 3%.

3%. Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,8%.

2,8%. Comunicación: 2,7%.

2,7%. Bienes y servicios varios: 2,5%.

2,5%. Restaurantes y hoteles: 2,5%.

2,5%. Recreación y cultura: 2,4%.

2,4%. Salud: 2,4%.

2,4%. Educación: 2,2%.

2,2%. Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,2%.

1,2%. Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,1%.

1,1%. Prendas de vestir y calzado: 0,5%.

“A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre”, manifestó al respecto el ministro de Economía Luis Caputo.