La Provincia autorizó un aumento para las tarifas de luz y llaman a cuidar el consumo

El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un aumento de tarifas para el servicio público de luz. Como cada mes, la suba está vinculada a los cambios en el precio mayorista de la energía que regulan autoridades nacionales y al ajuste del valor agregado de distribución (VAD). Cómo y cuándo va a impactar en las facturas.

La Subsecretaría de Energía bonaerense informó que la actualización que entra en vigencia mañana, 1º de septiembre, “contiene un aumento en el precio mayorista de la energía sancionado por la Secretaría de Energía de la Nación del 5,6% a partir del primero de agosto y un ajuste del VAD del 1,8%”. De esta manera, esperan que el impacto en la factura final sea de entre 2,4% y 1,3% para los usuarios residenciales sin subsidio y con subsidio respectivamente.

En este contexto, un usuario residencial sin subsidios con un consumo de 150 kWh mensuales pasará de pagar $55.550 a $56.900 (incluyendo impuestos). Mientras que un usuario con subsidios que pagaba $37.500 ahora pagará $38.000 (con impuestos). Cabe aclarar que estos aumentos se van a ver reflejados en los consumos de septiembre y llegará a las boletas que reciben los usuarios finales entre ese mes y el siguiente.

Frente a estas subas, las autoridades bonaerenses mostraron su preocupación por el aumento del consumo de luz y su impacto en las facturas. “Durante este invierno, las bajas temperaturas registradas generar un fuerte incremento del consumo de energía eléctrica en los hogares que utilizan electricidad como fuente de calefacción“, relataron antes de recordar que “el aumento del consumo puede tener un impacto significativo en el monto final de las facturas, especialmente cuando los usuarios superan determinados niveles de consumo y, como consecuencia, cambian de categoría”.

En este escenario, el gobierno puso a disposición un simulador de facturación. Esta herramienta permite estimar el monto de la factura y conocer cómo se compone el valor final del servicio. El simulador es parte del Portal Energético de la Provincia de Buenos Aires (PEBA), una plataforma que permite identificar el rango de consumo, pero también consultar, visualizar y descargar estadísticas actualizadas sobre demanda eléctrica, generación por fuente, energías renovables, infraestructura energética, eficiencia energética y generación distribuida.