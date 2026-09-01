Nuevo curso de Manipulación de Alimentos: Se dará en el Centro Socio Productivo San Cayetano

La Direccion Municipal de Bromatologia informo que se llevará adelante un nuevo curso gratuito de Manipulación Segura de Alimentos, destinado a personas que elaboran, fraccionan, comercializan o sirven alimentos en distintos ámbitos.

La capacitación obligatoria para trabajadores del rubro, se desarrollará los días 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre, en el horario de 8 a 10.30 hs., en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano.

En tanto, el 11 de septiembre se dictará además el Curso Libre de Gluten, como parte de la propuesta de capacitación.

La inscripción se realiza de manera online a través del sitio web oficial de la Municipalidad: www.9dejulio.gov.ar.