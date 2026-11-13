Por primera vez en sus 75º años, Bomberos Voluntarios 9 de Julio contara con un plantel de Bomberos Mujeres

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio dio a conocer la finalización del curso de aspirante a bombero voluntario, para el que concursaron mas 20 inscriptos y fueron seleccionado 12 personas de las 7 son mujeres y que por primera vez van a integrar el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

«Queremos felicitar a nuestros aspirantes que, luego de 8 meses de formación teórica y práctica, culminaron esta importante etapa, demostrando compromiso, dedicación, esfuerzo y enormes condiciones para desempeñar esta vocación», resaltaron desde la entidad de Av. Vedia.