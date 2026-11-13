13/11/2026   Sociedad

Por primera vez en sus 75º años, Bomberos Voluntarios 9 de Julio contara con un plantel de Bomberos Mujeres

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El Cuartel de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio dio a conocer la finalización del curso de aspirante a bombero voluntario, para el que concursaron mas 20 inscriptos y fueron seleccionado 12 personas de las 7 son mujeres y que por primera vez van a integrar el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.
«Queremos felicitar a nuestros aspirantes que, luego de 8 meses de formación teórica y práctica, culminaron esta importante etapa, demostrando compromiso, dedicación, esfuerzo y enormes condiciones para desempeñar esta vocación», resaltaron desde la entidad de Av. Vedia.
Hoy dejan atrás la etapa de aspirantes para incorporarse al Cuerpo Activo de nuestra institución, asumiendo con orgullo y responsabilidad el compromiso de servir a nuestra comunidad.
 
Bazán Abril
Bustos Sofía
Molina Daiana
Arechabala Daira
Arauz Enzo
Sureda Francisco
Martínez Micaela
Plana Caterina
Cesario Iván
Álvarez Jimena
Maccagnani Valentin
Castro Alejandro
 También queremos destacar y felicitar especialmente a los aspirantes que aprobaron satisfactoriamente el curso, pero que, por cuestiones de cupo, no pudieron incorporarse en esta oportunidad.

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