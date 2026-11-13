Fútbol local: Hoy comienza a disputarse la 7ma. fecha de la Primera A y los Play Off del Ascenso

Este fin de semana continúa la actividad de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, con los torneos de Primera A y Ascenso. La actividad arranca el viernes 13 de noviembre con dos partidos adelantados Libertad – Naón y 18 de Octubre – Patricios.

El domingo 15 se juegan los cuatro encuentros restantes de la máxima categoría. El Ascenso -en el inicio de la Etapa Final- se desdobla con un partido el sábado 14 y otro el domingo 15 de noviembre, por los encuentros de ida las Semifinales.

PROGRAMACION

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE

PRIMERA A 7MA FECHA

21.00 hs: Libertad – Naón.

21.00 hs: 18 de Octubre – Patricios.

SABADO 14 DE NOVIEMBRE

ASCENSO – ETAPA FINAL

17.00 hs: Dennehy – La Niña.

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

PRIMERA A 7MA FECHA

16.00 hs: San Agustín – Quiroga.

16.00 hs: El Fortín – San Martín.

17.00 hs: Once Tigres – 9 de Julio.

19.00 hs: French – Ag. Alvarez.

ASCENSO – ETAPA FINAL

17.00 hs: Dudignac – Def la Boca

Posiciones en la Tabla

-Atl. Naon 15

-Atl. 9 de Julio 14

-Once Tigres 12

-French 12

-San Martin 11

-San Agustin 10

-Atl. Quiroga 8

-Ag. Alvarez 7

-Libertad 7

-18 de Octubre 4

-El Fortin 3

-Atl. Patricios 0