Viernes, sabado y domingo
Fútbol local: Hoy comienza a disputarse la 7ma. fecha de la Primera A y los Play Off del Ascenso
Este fin de semana continúa la actividad de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, con los torneos de Primera A y Ascenso. La actividad arranca el viernes 13 de noviembre con dos partidos adelantados Libertad – Naón y 18 de Octubre – Patricios.
El domingo 15 se juegan los cuatro encuentros restantes de la máxima categoría. El Ascenso -en el inicio de la Etapa Final- se desdobla con un partido el sábado 14 y otro el domingo 15 de noviembre, por los encuentros de ida las Semifinales.
PROGRAMACION
VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
PRIMERA A 7MA FECHA
21.00 hs: Libertad – Naón.
21.00 hs: 18 de Octubre – Patricios.
SABADO 14 DE NOVIEMBRE
ASCENSO – ETAPA FINAL
17.00 hs: Dennehy – La Niña.
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
PRIMERA A 7MA FECHA
16.00 hs: San Agustín – Quiroga.
16.00 hs: El Fortín – San Martín.
17.00 hs: Once Tigres – 9 de Julio.
19.00 hs: French – Ag. Alvarez.
ASCENSO – ETAPA FINAL
17.00 hs: Dudignac – Def la Boca
Posiciones en la Tabla
-Atl. Naon 15
-Atl. 9 de Julio 14
-Once Tigres 12
-French 12
-San Martin 11
-San Agustin 10
-Atl. Quiroga 8
-Ag. Alvarez 7
-Libertad 7
-18 de Octubre 4
-El Fortin 3
-Atl. Patricios 0
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