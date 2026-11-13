CEyS continúa con la segunda etapa de la obra de tendido eléctrico subterráneo de media tensión

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno continúa desarrollando la segunda etapa de la obra de tendido de cable subterráneo de media tensión, una intervención que permitirá mejorar la disponibilidad de carga y avanzar con nuevas conexiones en la infraestructura eléctrica.

El ingeniero Juan Pablo Silvera brindó detalles sobre la continuidad de los trabajos y explicó que durante la jornada las tareas se concentraron en la intersección de avenida Urquiza y Agustín Álvarez.

En ese sector se ejecuta el tramo que restaba completar para realizar el empalme con la primera etapa del tendido.

Según explicó Silvera, esta conexión permitirá contar con una mayor disponibilidad de carga, condición necesaria para comenzar posteriormente con la salida de los alimentadores, que constituye la siguiente obra prevista dentro de este proyecto.

De esta manera, la CEyS Mariano Moreno continúa avanzando con una intervención de infraestructura eléctrica que busca fortalecer la red y generar mejores condiciones para la distribución de energía.

Los trabajos forman parte de un plan de desarrollo por etapas, cuya continuidad permitirá concretar nuevas mejoras en el sistema eléctrico local