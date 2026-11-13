La soja pisa el acelerador para ganarle a las lluvias

En siete días, los productores sembraron 1,16 millones de hectáreas, impulsados por la necesidad de aprovechar las fechas óptimas y evitar demoras ante las precipitaciones anunciadas. Según el informe semanal de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, al 12 de noviembre todavía resta completar el 30% de la superficie destinada a la soja de primera.

Esta vez, las ventanas de buen tiempo permitieron un salto importante de las labores, con el norte bonaerense a la cabeza con un avance del 75%. A pesar de que la actividad fue intensa, no alcanzó el récord de 2024, cuando se implantaron 1,6 millones de hectáreas en una semana.

En Colón, los técnicos señalaron que «se avanzó a muy buen ritmo» y que las tareas prácticamente podrían concluir durante esta semana. Detrás se ubican el centro-sur santafesino con el 73% y el sur de esa misma provincia con el 67%. En el sudeste de Córdoba, la cobertura llega al 70%, pero el granizo de la semana anterior dejó daños que obligarán a volver sobre algunos cuadros. Al sur de Marcos Juárez y en General Roca, se identificaron lotes que deberán resembrarse.

El pronóstico anticipa lluvias aisladas e intermitentes entre el viernes 13 y el martes 17 de noviembre. Tras una mejora temporal durante el sábado, la probabilidad de chaparrones y tormentas retornaría hacia la tarde o noche del domingo sobre el oeste de la región, con fenómenos que tenderían a debilitarse en su desplazamiento hacia el este.

Mientras tanto, el maíz muestra una recuperación favorecida por precipitaciones más frecuentes y temperaturas en ascenso. En Venado Tuerto y Bigand señalaron que algunos lotes golpeados por las heladas «se recuperaron muy bien». Sin embargo, persisten plantas pálidas en Colón y diferencias de tamaño en María Susana y Los Quirquinchos, donde los técnicos advirtieron que «habrá que ver después cómo influye eso en el rinde».

Los costos ajustan las cuentas de la campaña

Con rindes de referencia de 40 quintales por hectárea, la soja de primera ofrece un margen neto de US$417 por hectárea en campo propio, frente a US$411 en el mismo periodo del 2025. Bajo arrendamiento, el resultado continúa negativo, aunque la pérdida se reduce de US$14 a US$10 por hectárea.

Para el maíz, con una productividad considerada de 100 quintales por hectárea, el deterioro es más marcado, ya que el margen en tierra propia baja de US$436 a US$421 por hectárea. Mientras que en superficie alquilada pasa de una ganancia de US$19 a una pérdida de US$38 por hectárea.

Los cálculos, actualizados al 11 de noviembre, contemplan valores a cosecha de US$342 por tonelada para la soja y de US$187 para el maíz, superiores a los de un año antes. Sin embargo, también aumentaron los costos de producción, de US$670 a US$733 por hectárea en el primer cultivo y de US$1.154 a US$1.266 en el segundo, con un alquiler que se mantiene prácticamente estable, en torno a US$627 por hectárea.

En la comparación mensual, la soja de primera perdió US$36 por hectárea de margen a campo propio y pasó a terrenos negativos bajo arrendamiento. La rotación trigo/soja de segunda resignó US$34 y US$46 por hectárea, respectivamente, y quedó con una pérdida de US$7 en superficie alquilada.

Con márgenes tan ajustados, la evolución del clima será determinante para los resultados. En este escenario, cobra mayor importancia la posibilidad de que un año Niño aporte buenas reservas de agua durante el período crítico y permita mayores rendimientos.