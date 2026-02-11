Por el paro nacional se resiente el servicio de recolección de residuos

La Municipalidad de 9 de Julio informo que, debido a la adhesión del gremio ATE al paro nacional convocado para el día de la fecha, el servicio de recolección de residuos funcionará de manera limitada.

En este contexto, se solicita a los vecinos evitar sacar residuos a la calle hasta la normalización del servicio, a fin de prevenir acumulaciones en distintos sectores de la ciudad.

Se agradece la comprensión y colaboración de la comunidad.