Ponen claridad sobre el cobro de SADAIC en eventos privados

Con el objetivo de acompañar y asesorar a los ciudadanos frente a situaciones que generan dudas o intimaciones indebidas, desde la Municipalidad de Junín, informaron que con el objetivo de despejar inquietudes, orientar a los vecinos y garantizar que se cumpla lo que establece la reglamentación vigente, decreto 765/2024, el cual está vigente y, en su aplicación, establece que en la realización de eventos privados como casamientos, cumpleaños de 15 o fiestas de egresados, no corresponde abonar el impuesto de SADAIC, esto debe ser tenido en cuenta tanto por consumidores como por instituciones, organizadores y responsables de salones, ya que muchas veces se generan confusiones e incluso intimaciones que no tienen sustento legal”.

Al mismo tiempo también explicó que “el decreto diferencia claramente la ejecución pública de música, entendida como aquella destinada al público general, de la ejecución privada en espacios particulares o contratados para ocasiones específicas, es decir, en lugares como hoteles, salones de fiestas o establecimientos gastronómicos donde se realiza una celebración privada, no debe pagarse este impuesto, el decreto está vigente, no hay ninguna medida cautelar que suspenda su aplicación, y eso es lo que tiene que quedar claro, que los vecinos no deben abonar absolutamente ninguna tarifa, a nadie, ni a un cobrador, ni a un sindicato, ni a ninguna asociación”.

“Aunque esto excede el ámbito estrictamente vinculado a relaciones de consumo, sugerimos que quien se vea afectado consulte a la Defensoría del Pueblo o a un abogado particular, allí podrá evaluarse si corresponde iniciar una acción por cobro indebido o bien dejar en suspenso la intimación, ya que no se puede disponer de una clausura ni del cierre del evento por este motivo”, aclaró en cuanto al accionar ante una eventual intimación por parte de representantes de SADAIC durante un evento.

Seguidamente, la titular del área indicó: “Hacia fines del año pasado, durante la temporada de fiestas de egresados, se incrementaron las consultas por este tema, tuvimos inquietudes de organizadoras de eventos, responsables de salones y consumidores, también nos reunimos con instituciones como el Sindicato de Empleados de Comercio, que administra un salón de eventos, para acordar criterios comunes y garantizar que no se exija el pago de un impuesto que no corresponde”.

La Verdad on line