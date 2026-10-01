Policía trabaja en la investigación de la muerte de una joven persona

Un hecho que genero conmocion este miercole 30 en horas de la tarde cuando se conocio que una persona de sexo masculino, de 29 años fue encontrado sin vida en un domicilio ubicado en calle Chacabuco al 800, en 9 de Julio.

Las primeras información por parte de vecinos, indicaron que la persona se desempeñaría como remisero y las circunstancias de su fallecimiento son materia de investigación.

Las autoridades trabajan para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.