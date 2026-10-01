Autódromo de La Plata: la Justicia definió levantar la clausura con restricciones

El autódromo Roberto Mouras de La Plata dejó de estar clausurado. Según pudo averiguar Infocielo de fuentes judiciales, ahora sí hubo una decisión sobre el levantamiento de la medida, que se había dispuesto por 180 días a mediados de septiembre y hoy cambió esa situación.

Medios especializados en automovilismo habían informado que la clausura ya había sido levantada aún antes de la resolución judicial.

Qué se sabe de la inspección

El martes 29 de septiembre se realizó una nueva inspección en el circuito, con peritos de la Policía Federal, personal judicial y dos testigos. Los especialistas fueron explicando cada uno de los puntos revisados durante el recorrido.

Con el acta del procedimiento en mano, la Justicia definió el levantamiento de la clausura con ciertas restricciones

Cuando había sido clausurado

La clausura se había ordenado a pedido de la UFI N.º 17 y con intervención del Juzgado de Garantías N.º 5. El procedimiento nació de una denuncia por almacenamiento irregular de combustible.

Peritos de la Policia Federal relevaron 13 irregularidades en las instalaciones electricos, ocho de ellas de riesgo alto. También se detectaron una pérdida de combustible y el sistema fijo contra incendios fuera de servicio. La inspección ambiental encontró además aceites usados e hidrocarburos en tambores abiertos.

La resolución original preveía que la medida podía levantarse antes del plazo si los responsables acreditaban la corrección de las fallas, con un dictamen fiscal previo. Una inspección posterior de Bomberos había verificado avances parciales, entre ellos una escalera de evacuación, pero las exigencias técnicas seguían sin cumplirse.

Mientras tanto, la Fórmula 4 Nueva Generación anunció que su octava fecha del calendario se correrá en el autódromo de La Plata los días 10 y 11 de octubre. El circuito es organizado por la ACTC y el Automóvil Club La Plata.