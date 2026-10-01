Clima: El inicio de la primavera se afirma con lluvias des uniformes y fuertes tormentas sobre el litoral

Al comienzo de la perspectiva, los vientos del trópico regresarán con fuerza, produciendo temperaturas máximas sobre lo normal en gran parte del área agrícola, salvo la Costa Atlántica de La Argentina y El Uruguay, que recibirán vientos marinos, se observa en el informe sobre Perspectivas agroclimáticas para los próximos siete días emitido por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Las precipitaciones se concentrarán fuertemente sobre el norte del área agrícola, con tormentas intensas sobre el norte del Litoral Fluvial, con riesgo de rápidas crecidas, mientras la mayor parte del área agrícola recibirá aportes dispersos, predominantemente escasos, salvo la Cordillera y el extremo sur de la Región Pampeana.

Junto con el frente arribarán los vientos polares, causando un marcado descenso térmico en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales y localizadas sobre el oeste y con focos de heladas locales sobre el sudeste de la Región Pampeana y el Uruguay, pero sin alcanzar su extremo norte.