Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis por circular en una camioneta con pedido de secuestro: qué dijo en su descargo

El diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en el puesto limítrofe de Justo Daract, en San Luis, cuando viajaba rumbo a San Juan. Según la explicación de las autoridades, en el control policial se detectó que la camioneta en la que se trasladaba tenía un pedido de secuestro vinculado a la causa Hotesur.

Tras las verificaciones realizadas en el lugar, la Policía de San Luis procedió al secuestro del vehículo. El líder de La Cámpora permaneció demorado durante casi dos horas junto a las personas que lo acompañaban, según relató posteriormente en un comunicado.

El viaje de Máximo Kirchner a San Juan

Máximo Kirchner se dirigía a la provincia de San Juan para participar este jueves de distintas actividades con dirigentes y militantes del peronismo. Entre ellas, tiene previsto reunirse con diputados nacionales y referentes de la conducción del Partido Justicialista sanjuanino.

Por la tarde, a las 18, participará además de una mesa de trabajo bajo el lema “La Argentina que viene”, en la sede partidaria. También estarán la senadora nacional Celeste Giménez y el diputado nacional Cristian Andino.

El episodio se produjo un día después de otro operativo en San Luis relacionado con la misma causa. El martes, la Policía provincial había secuestrado una RAM 2500 Laramie 4×4 en un control sobre la ruta provincial N° 1, en el puesto de Los Molles.

Según el parte policial, ese vehículo figura a nombre de Cristina Kirchner y tenía un pedido de secuestro emitido por la Justicia Nacional en febrero de 2019.

La versión de Máximo Kirchner

En su descargo, el diputado sostuvo que se trasladaba en un vehículo modelo 2007 que utiliza habitualmente y aseguró que había circulado con él durante años sin inconvenientes tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las autopistas bonaerenses.

También señaló que recientemente había utilizado la misma camioneta para viajar a La Rioja y Mar del Plata.

Kirchner confirmó que fue demorado en el ingreso a San Luis porque el vehículo tenía “un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py”. Además, destacó que durante el procedimiento le realizaron un control de alcoholemia que, según indicó, dio negativo.

“Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la justicia para que aclaren el entuerto”, sostuvo.

Después de permanecer casi dos horas en el lugar, el legislador afirmó que la Policía les informó que podían continuar el viaje hacia San Juan.