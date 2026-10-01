129º Expo Rural: Todo Listo para vivir la Gran Fiesta del Campo y la Ciudad de 9 de Julio

Hasta ultimas horas de este miércoles los más de 120 expositores del partido de 9 de Julio y de otras ciudades, están ultimando detalles para que desde este jueves 1 de octubre y hasta el domingo 4 próximo, se desarrolló la 129° Expo Rural de 9 de Julio, catalogada como la Gran Fiesta del Campo y la Ciudad, donde se vinculan no solo, industria, comercio, artesanías, emprendimientos, también la música local, un amplio menú de gastronomía, charlas de capacitación y novedades que dejaran sorprendidos a más de uno.

Un claro ejemplo del tipo de exposición que se va vivir, la Expo Rural de 9 de Julio tiene en su predio ocho marcas de tractores (Agro Chery, Bulls, Case, Class, New Holand, John Deere, Lovol, Villa), dos marcas de cosechadoras, cuatro automotrices, venta de motocicletas, concesionarias de maquinaria agrícola, industrias locales de la metalmecánica, empresas de servicios entre otras.

En tanto que en el Pabellón Mouremble y Salón Centenario, distintos comercios y desarrollos productivos sorprenderán con sus propuestas, ofreciendo muy buenas condiciones económicas donde el público podrá adquirir.

Previo al inicio de la muestra y en una recorrida por el predio ferial, el presidente de Sociedad Rural, Hugo Enriquez catalogo a la muestra como de calidad, y destaco el esmero de los expositores en solo armar muy buenos stand buscando mostrarse, sino también lo que están presentando, valoro.

Esto genera mucha expectativa, muchas ganas, y entusiasmo a pesar de que nos llovió el domingo, volvió a llover el lunes a la noche, pero la verdad que hay entusiasmo, es una fiesta que todos los años crece y demuestra el interés, como fue la venta de los stands de alguna forma tan rápido “, destaco.

Patio Gastronómico y Shows musicales

Como parte de las propuestas, el Patio Gastronómico volverá a sorprender con una muy buena oferta por parte de quienes hacen al mismo. Desde el viernes y hasta el domingo, en la tarde noche, se brindarán distintos shows musicales con artistas locales, donde los mismos también pueden mostrarse y la Expo les un muy buen escenario.

Entre ellos se destacan el día viernes 2 “Banda del Salado” y Pyno El Bandido.

Sábado 3: “Que Bravo”, “Sesión 11”, “Envalentonados” y “Reservado Gran Campeón”.

Domingo 4: “Tierra Joven” , DJ en Vivo.

En cuanto al programa de actividades, por ahora solo se ha suspendido el Concurso de Novillos, debido a que algunos productores por cuestiones climáticas de lluvia no podrán sacar a los animales. El resto de las actividades se desarrollará, aunque puede darse alguna modificación, y desde La Rural han invitado a ver todo lo que va acontecer en sus redes sociales, donde se publica todo el programa.

Charlas en la Exposición Rural

Jueves 1

17hs- Charla sobre uso de Drones Agrícolas – Comercial 9 de Julio – Salones de Soc

rural

19hs- El Arte de comunicar y conectar para vender – Julieta Campelli

Viernes 2

10 hs. – Emprender como forma de aprender – Alumnos del Colegio Ort (CABA)

Se abocaran a transferir experiencias en jóvenes y adultos sobre emprender

19hs – Charla sobre ganadería – Desarrollo de ganadería Wagyu – Med. Vet. Sebastian Salom.

20hs– Cata de carne Wagyu – Entradas en secretaria