Policía: Se desarrollaron operativos de control en el transito en Carlos María Naon

La Policía Comunal de 9 de Julio llevó adelante operativos dinámicos de prevención y control en la localidad de Carlos María Naón, que arrojaron resultados positivos y permitieron el secuestro de dos ciclomotores.

Los procedimientos se desarrollaron en el marco de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, ante distintas situaciones vinculadas con la circulación de ciclomotores que generan inconvenientes y alteran el orden público en la localidad.

Según se informó desde la fuerza policial, uno de los rodados secuestrados fue detectado mientras su conductor realizaba maniobras peligrosas, poniendo en riesgo la seguridad vial y alterando la tranquilidad de los vecinos.



En el despliegue participaron efectivos de la Policía Comunal junto al Grupo de Apoyo Motorizado GUM, quienes llevaron adelante las tareas de control y prevención.

Desde la dependencia policial señalaron que estos operativos tienen como finalidad brindar acompañamiento y apoyo a la comunidad de Naón, atendiendo a las problemáticas planteadas por los vecinos en relación con la circulación de motocicletas y ciclomotores.

Asimismo, se informó que continuarán realizándose operativos sorpresivos en distintas localidades del partido de 9 de Julio, como parte de las acciones de prevención y control.