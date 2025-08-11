Policía esclareció varios delitos que se suscitaron durante el fin de semana

En el transcurso del fin de semana, la Policía Comunal inició diferentes causas Penales y contravencionales con vehículos secuestrados, a lo que se suma varias personas fueron aprehendidas por distintos delitos o contravenciones, y que se informan a continuación:

ENCUBRIMIENTO y DESOBEDIENCIA

Personal Policial procede en la calle Ramón. N. Poratti y Robbio a la interceptación de un vehículo tipo pick up marca JEEP, modelo Renegade de color negro conducido por vecino de este medio, por lo que y habiéndose llevado a cabo la correspondiente inspección de la documentación del mismo se establece por medio del sistema informático Policial que el rodado poseía «Prohibición de Circular» de lo cual su propietario poseía conocimiento haciendo caso omiso a la disposición legal procediéndose en consecuencia al secuestro automotor y aprehensión conductor, labrándose actuaciones Penales caratulada «Encubrimiento y Desobediencia» con intervención del Dpto. Judicial Mercedes. Vehículo Secuestrado en depósito Judicial y Aprehendido disposición Sr. Magistrado de Intervención.

AMENAZAS CALIFICADAS POR EL USO DE ARMA BLANCA – LESIONES LEVES Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN CONCURSO REAL.

En otro hecho Personal Policial acude a llamado de emergencia por confrontación entre personas en domicilio sito calle Almirante Brown al 1400 procediéndose en el lugar a la aprehensión del ciudadano Pablo Martinez quien se encontraba muy alterado amenazando con arma blanca a su pareja como asimismo a propietario vivienda. Se procedio al secuestro de arma tipo Cuchilla. En cuanto al aprehendido quedo a disposición Dpto. Judicial Mercedes.

HURTO AGRAVADO DE VEHICULO ESTACIONADO EN LA VIA PUBLICA

Tambien la Estación de Policía recibió la denuncia del vecino Jorge Sberna quien da aviso a esta Policía de la sustracción de su vehículo automotor Peugeot modelo 405 el cual se encontraba estacionado sin traba de seguridad en las puertas sobre calle San Martin al 2300, por lo que en forma urgente se implementó Operativo Cerrojo procediéndose minutos más tarde a la ubicación del citado rodado en calle Santa Fe y Alsina, por lo que se procedió a la aprehensión del conductor, un masculino mayor de edad domiciliado en este medio.

Ante ello y por disposición del Magistrado de intervención dispuso pericias de rigor en automotor y posterior entrega a legítimo propietario. Para con el aprehendido quedo alojado seccional Policial local.

TENTATIVA DE HURTO AGRAVADO

Personal Policial y gracia a la alerta de Cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, proceden a la aprehensión de un masculino mayor de edad domiciliado en este medio quien minutos antes había intentado abrir puerta de vehículo estacionado en calle Gardel al 230. El hombre quedo alojado a disposición Dpto. Judicial Mercedes.

OPERATIVOS DE TRANSITO VARIOS.

Personal Policial juntamente con personal de Tránsito Municipal llevaron a cabo en distintos puntos de la Ciudad Operativos de Transito varios, labrándose en consecuencia infracciones de transito varias.