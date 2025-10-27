Policia esclarece el robo sufrido por un comercio de indumentarias en la ciudad de 9 de Julio

Desde Policía Comunal 9 de Julio, a cargo del Comisario Insp. Carlos Barrena, se informo que personal de Comisaria 9 de Julio juntamente con sub DDI Bragado y Grupo de Apoyo Departamental, en relación a un hecho delictivo caratulado «ROBO» del que resulta denunciante ciudadano José Lisandro Tordoya Ajhuaco en carácter de propietario de tienda de Indumentaria denominada comercialmente «Indumentaria Zamira» sita calle Almirante Brown nro. 610.

De la denuncia radicada, surge que el mismo se perpetro el pasado día 11 del corriente mes, donde dos masculinos domiciliados en este medio, le sustrajeron vestimentas varias, por lo que producto de la investigación policial, e información puesta a disposición de la Justicia, se dio cumplimiento a Orden Judicial emanada por el Juzgado de Garantías nro. 3 Dpto. Judicial Mercedes donde se procedió a un allanamiento en una vivienda sita en calle Ameghino al 790 de este medio.

Producto del accionar policial tuvo como resultado la detención del ciudadano Luis María Linarez, donde además se secuestro de elementos de interés para la presente causa.

En cuanto a la persona detenida, fue alojada en esta Seccional Policial a disposición Sr. Magistrado de Intervención.

Cabe destacar que en este comercio, semanas atrás también había sido victima de un hecho delictivo con robo y personal del local comercial fue agredido.