Policía dio cumplimiento a varios allanamientos por infracción a la Ley de Transito Municipal

Desde la Policia Comunal de 9 de Julio dieron a conocer que en la madrugada de dia de la fecha, personal Policial Comunal local juntamente con personal Sub DDI Bragado, junto al Grupo de Apoyo Departamental, Guardia Urbana e Inspectores de transito Municipal, llevaron a cabo órdenes de allanamientos para con domicilios de la calle Mendoza al 1800 de este medio procediéndose en consecuencia al Secuestro de un ciclomotor marca Zanella de 150 CC con caño de espacio adulterado lo que provoca gran alteración a la sonoridad el cual también contaba con sistema de corte de corriente motor lo que origina explosión.

Desde Policía Comunal destacaron en el informe, acerca del excelente trabajo llevado a cabo también, donde se secuestraron varios cuadros de ciclomotores y autopartes desarmados los cuales serán motivo de pericias para establecer posible procedencia ilicita. Secuestros en depósito Judicial a disposición Juzgado de Faltas Municipal.