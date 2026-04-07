Perspectiva climática: «Se observan fuertes señales que la Campaña 2026/2027 se desarrollaría en un episodio de “El Niño”

Durante la campaña 2025/2026, el evento de La Niña mostró un comportamiento irregular, con un período de sequía y calor que se extendió desde fines de la primavera hasta mediados del verano 2026, generando estrés térmico e hídrico en amplias zonas productivas, especialmente en la Región Pampeana, subrayo un informe elaborado por el Ing. Agr. Eduardo Sierra y emitido por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su informe de Perspectiva Agroclimática Estacional.

En ese marco se describe que la Campaña Agrícola 2025/206, próxima a terminar, tuvo un desarrollo muy irregular, generando momentos de gran incertidumbre, alcanzando su clímax en el lapso seco y caluroso, que se extendió desde fines de la Primavera 2025 hasta mediados del Verano 2026.

Afortunadamente, a partir de mediados del Verano 2026, mejoraron las lluvias y se moderaron las temperaturas, pero después de generar un considerable estrés.

PREVISIÓN PARA EL OTOÑO 2026

A lo largo del Otoño 2026 el sistema climático evolucionará gradualmente hacia un “Neutral Muy Cálido”, con posibilidad de pasar a un “El Niño”.

No obstante, el cambio de escenario será lento, porque subsiste una buena dosis de acción residual de “La Niña”, al mismo tiempo que los vientos polares se intensificarán, siguiendo la disminución estacional de la radiación solar, pasando a dominar el sistema climático, detalla el informe Perspectiva Agroclimática.

Por estas causas, el Otoño 2026 tendrá rasgos particulares, causados por la compleja interacción de factores de distinto signo, que actúan sobre el sistema climático.

Las irrupciones de aire polar provocarán tormentas cordilleranas tempranas, con precipitaciones y nevadas, extendiendo su acción sobre la Cordillera Sur y Central, y llegando hasta el oeste del NOA y el oeste y el centro de Cuyo.

Este proceso impulsará vigorosas masas de aire polar, frío y seco, hacia el interior del Continente, moderando los calores tardíos, y provocando heladas tempranas de tipo localizado en el centro y el sur de La Argentina, la mayor parte del Uruguay, extendiéndose hasta el sur y parte del centro del Brasil, mientras las heladas generales se ubicarán sobre las zonas serranas y cordilleranas.

La persistente entrada de aire polar, frío y con bajo contenido de humedad, provocará una franja seca, en el interior del área agrícola argentina, que correrá en diagonal sobre el oeste del NOA, el este de Cuyo y el oeste de la Región Pampeana.

El este del NOA, la mayor parte del Paraguay, la mayor parte de la Región del Chaco, la mayor parte de la Región Pampeana, la mayor parte de la Mesopotamia, la mayor parte del Sur del Brasil y la mayor parte del Uruguay, observarán precipitaciones algo por debajo de la media.

COMIENZO DE LA CAMPAÑA 2026/207

Dado que el desarrollo de un evento de “El Niño”, podría brindar su marco a la Campaña 206/2027, resulta cada vez más probable, tener en cuenta que producirá efectos positivos y negativos, que se diferenciarán según la Región que se considere:

-En las áreas donde “El Niño” incrementa el aporte de humedad a la Atmósfera, como son los casos de la Costa del Pacífico de Colombia, Ecuador, Perú y el norte de Chile, la Región Oriental del Paraguay, el sudeste y el sur del Brasil, el este de La Argentina y el Uruguay, se producen precipitaciones superiores a lo normal, que aportan humedad a los suelos, reduciendo el riesgo de heladas y calores extremos, pero incrementan los excesos hídricos, con riesgo de desbordes de ríos y arroyos e inundaciones de grandes áreas, dan un ambiente favorable para malezas, plagas y enfermedades, y entorpece las labores de implantación, cosecha, acondicionamiento y transporte.

-Contrariamente las áreas donde “El Niño” reduce el aporte de humedad de la Atmósfera, como son los casos de la Costa del Caribe de Colombia, gran parte de Venezuela, Perú al este de la Cordillera de los Andes, Bolivia, la Región Occidental del Paraguay, la Amazonia, la Región Nordeste y el Cerrado del Brasil, y el oeste de La Argentina, se producen precipitaciones inferiores a lo normal, reduciendo el contenido de humedad a los suelos, incrementando tanto el riesgo de heladas como el de calores extremos, aunque no se producen desbordes de ríos, ni inundaciones de grandes área, tienen lugar tormentas localizadas de gran intensidad, con graves daños locales.

Como efectos favorables puede que el ambiente seco reduce la presión de malezas, plagas y enfermedades, y facilita las labores de implantación, cosecha, acondicionamiento y transporte.

PREVISIÓN PARA EL INVIERNO 2026

Si el sistema climático continúa en su presente tendencia, al inicio del invierno 2026 comenzarán a notarse gradualmente la influencia del episodio de “El Niño” actualmente en desarrollo.

Las irrupciones de aire polar se moderarán, reduciendo la frecuencia e intensidad de las tormentas cordilleranas reduciendo su rango de acción y concentrándose sobre la Cordillera Sur, limitando la entrada de masas de aire polar, frío y seco hacia el interior del Continente, con la particularidad que el régimen de heladas será menos riesgoso que el observando durante el otoño previo

El buen contenido de humedad de los suelos moderará los calores, contribuyendo a dar un régimen térmico benigno.

PREVISIÓN PARA LA PRIMAVERA 2026

De continuar la tendencia que observa actualmente el sistema climático, la primavera 2026 observará el comportamiento típico de un episodio de “El Niño”.

Las irrupciones de aire polar continuarán disminuyendo su intensidad y frecuencia, limitando las tormentas cordilleranas a la Cordillera Sur, y reduciendo la entrada de masas de aire polar, frío y seco, hacia el interior del Continente, aunque se observarán heladas tardías de moderada intensidad, con su foco en el sur de la Región Pampeana

La franja seca sobre el interior del área agrícola se reducirá a un mínimo, favoreciendo la producción de lluvias superiores a lo normal en la mayor parte del área agrícola del Sur.

En el final se resalta que “llama la atención que el norte del área agrícola, donde el “El Niño” actúa en forma negativa, recibirá precipitaciones por encima de la media, con amplios focos de tormentas.