Perspectiva agro climatica: Luego de las lluvias como vienen los próximos siete ditas

Al comienzo de la perspectiva, soplarán vientos del Trópico, produciendo temperaturas sobre lo normal, con focos de calor intenso sobre el extremo norte del área agrícola, registros normales sobre el centro y algo bajo normal, sobre el sur.

Paralelamente, tendrán lugar precipitaciones de frente caliente, sin que baje sensiblemente la temperatura, haciendo aportes moderados a abundantes sobre el sudeste y el centro-este del área agrícola, con su foco sobre el entorno del Río de La Plata, y registros moderados a escasos sobre el norte, pero dejando a la mayor parte del oeste y el norte con aportes escasos.

Paralelamente, la Cordillera Sur y Central recibirán aportes abundantes. Junto con el frente, avanzará una masa de aire polar, causando temperaturas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales en todo el oeste serrano y cordillerano y heladas localizadas sobre el oeste de la Región Pampeana, llegando a gran parte de Buenos Aires y el centro del Uruguay.