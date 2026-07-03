Perspectiva Agro Climática: Fuerte oscilación térmica y escasas lluvias en los próximos siete días

Al comienzo de la perspectiva, arribarán, con vigor, los vientos polares, extendiéndose sobre la mayor parte del área agrícola, alcanzando su extremo norte, provocando heladas generales en todo el oeste del área agrícola, mientras el sur experimentará heladas localizadas, con amplios focos de heladas generales.

Los vientos del trópico retornarán en forma rápida y vigorosa, avanzando sobre el norte y el centro del área agrícola, provocando temperaturas máximas sobre lo normal, mientras el sur experimentará marcas un tanto bajo la media estacional.

• Solo el extremo nordeste del NOA, el Paraguay, el norte de la Región del Chaco y el norte de la Mesopotamia observarán temperaturas mínimas superiores a 5°C, sin riesgo de heladas localizadas. • El este del NOA, el este de Cuyo, el sur de la Región del Chaco, la mayor parte de la Región Pampeana, el centro y el sur de la Mesopotamia y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, con alto riesgo de heladas localizadas, y focos de heladas generales (bajo 0°C) sobre el límite común entre La Rioja, San Luis y Córdoba y las Serranías Pampeanas. • El oeste y el centro del NOA, el oeste y el centro de Cuyo y el sudoeste de la Región Pampeana observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C, con heladas generales y focos de registros menores hacia la Cordillera.

Las precipitaciones se mantendrán escasas en la mayor parte del área agrícola, salvo algunos registros moderados a escasos sobre el centro y el este del Paraguay y el extremo norte de la Mesopotamia, al mismo tiempo que la Cordillera Sur recibirá algunas lluvias y nevadas, que podrían extenderse hacia el interior de La Argentina.