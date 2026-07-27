Chacabuco: encontraron muerto en la banquina al joven que llevaba dos días desaparecido

Un trágico final tuvo la intensa búsqueda de Martín Di Stilio, el joven de Chacabuco que era buscado intensamente desde el jueves, luego de una denuncia radicada por sus familiares. Este sábado al mediodía fue encontrado sin vida a la vera de la Ruta Provincial 191, a unos 10 kilómetros del cruce con la Ruta 7.

De Chacabuco a Salto El jueves, Di Stilio había salido de Chacabuco en su moto para visitar a un amigo en Salto, ciudad que se encuentra a unos 45 kilómetros. Sin embargo, nunca arribó a Salto ni regresó a su hogar, lo que originó el inicio de los rastrillajes en los trayectos habituales.

De esta búsqueda participaron efectivos policiales y también allegados a Di Stilio. Precisamente fueron dos familiares quienes, cubriendo el supuesto recorrido, divisaron en una zanja junto a la banquina, a la moto primero y el cuerpo del joven, después.