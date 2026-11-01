El RENATRE consolida su Certificación en Prácticas Laborales Sostenibles y distingue a las empresas que cumplen con la normativa laboral

El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores (RENATRE) llevó a cabo el pasado 27 de octubre el encuentro “Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) en el sector rural: competitividad, mercados y nuevas oportunidades”, en su sede central de la Ciudad de Buenos Aires, con el acompañamiento de la Oficina de País de la OIT para la Argentina y la presencia de organismos públicos, privados, empresas certificadas, asociaciones y fundaciones. También estuvieron presentes las entidades que conforman el RENATRE: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

La apertura institucional del evento estuvo encabezada por el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri; el director del Registro y secretario general de la UATRE, José Voytenco; y la directora de la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la Argentina, Sara Luna Camacho.

Al inaugurar la jornada, Abel Guerrieri remarcó el compromiso del organismo con el desarrollo productivo y la valorización de las buenas prácticas en el ámbito agrario: “Desde las entidades tenemos el orgullo de no defender a quien no cumple con las normas laborales o con los salarios que corresponden. No defendemos a quien no se adapta a las normas nacionales e internacionales; por eso impulsamos este sello de certificación laboral”, remarcó Guerrieri.

Además, el presidente del RENATRE subrayó que el sello constituye una herramienta clave en un escenario de alta exigencia comercial. Destacó que a los 17 sellos ya otorgados se suman otras 15 empresas en proceso de certificación y el respaldo de más de 14 legislaturas provinciales que declararon el programa de interés. Asimismo, ponderó el acuerdo estratégico alcanzado con la Mesa Argentina de Carne Sustentable (MACS), que estableció la certificación PLS como condición indispensable para otorgar su propia distinción de carne sustentable.

Finalmente, Guerrieri resaltó la modernización del Registro que ofrece un servicio de intermediación laboral a través de la plataforma digital del Programa de Empleo Rural (PER), que reúne a casi 7.000 perfiles: “Pasamos de la libreta en papel a contar con una infraestructura tecnológica de punta que nos enorgullece y que ponemos a disposición del trabajador y del productor”.

A su turno, José Voytenco puso el foco en el impacto que la certificación genera en la cotidianidad del trabajador rural, destacando que el proceso del RENATRE no se realiza detrás de un escritorio, sino mediante relevamientos de campo, donde ya se evaluaron a más de 450 trabajadores y trabajadoras.

“Detrás de cada sello que hemos otorgado hay compañeros y compañeras que trabajan en el campo. En cada visita se les pregunta por sus elementos de protección, su acceso a agua potable y si saben cómo actuar ante una emergencia. Quien conoce el campo sabe lo que eso significa: cuando el hospital más cercano queda a muchos kilómetros, un botiquín completo, un extintor en condiciones y un compañero capacitado en reanimación cardiopulmonar pueden ser la diferencia entre un susto y una tragedia”, aseguró Voytenco.

El líder gremial y directivo del Registro destacó también que garantizar condiciones de trabajo dignas fortalece el sentido de pertenencia y posiciona a las empresas responsables como referentes para los trabajadores de cada región.

“Después de obtener el sello, las empresas empiezan a recibir solicitudes de empleo. El trabajador sabe dónde se trabaja bien, dónde se lo cuida y dónde se lo respeta, y quiere trabajar ahí. La sostenibilidad no es solo ambiental, también es laboral. Competitividad y derechos no son caminos opuestos: son el mismo camino”, enfatizó Voytenco.

Por su parte, Sara Luna Camacho, representante de la OIT en Argentina, profundizó en la dimensión ética e internacional de la certificación, encuadrándola dentro de los principios del trabajo decente y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

“Cuando hablamos de Prácticas Laborales Sostenibles, en realidad estamos hablando de condiciones de trabajo digno, salud y seguridad, formación, libertad sindical y prevención del trabajo infantil y de la explotación laboral en toda la cadena. Avanzar en estos temas no es solo mejorar la gestión de una empresa; es contribuir a construir una sociedad mejor, en la que producir y competir en el mundo vaya de la mano con la dignidad de quienes trabajan”, sostuvo Luna Camacho.

El tramo central de la actividad contó con un conversatorio sobre la transformación de las buenas prácticas en valor económico y social, donde directivos de empresas que lograron la certificación expusieron sus experiencias.

Desde la provincia de Misiones, Martín Britez, presidente de la cooperativa Productores de Yerba Mate Santo Pipó, empresa con 96 años de historia y 198 empleados, explicó cómo la certificación respalda su estrategia de inserción internacional.

“Hoy exportamos a casi 40 países en todo el mundo. Los mercados internacionales ya no solicitan únicamente el cumplimiento de normas medioambientales, sino que exigen certificaciones socio-sostenibles de producción. Contar con el sello PLS del RENATRE fue un paso acertado y estratégicamente muy beneficioso”, detalló Britez

En tanto, Lourdes de los Ríos, analista de Recursos Humanos de la empresa olivícola y agroindustria Sol Frut S.A., compartió el desafío de haber verificado las condiciones laborales en 5 establecimientos distribuidos entre San Juan, La Rioja y Corrientes, alcanzando a 240 trabajadores.

“El sello nos permitió auditar si aquello que planificamos desde una oficina en la ciudad realmente lo vive el trabajador en el campo. Más allá del respaldo comercial, el valor más valioso de este proceso fue la devolución de la propia gente: saber que el colaborador siente orgullo de pertenecer a la empresa y que ve en el campo un entorno seguro y con futuro para su familia”, destacó de los Ríos.

La jornada también incluyó paneles dedicados a los marcos de Conducta Empresarial Responsable a nivel regional, con exposiciones del analista internacional Gerardo Corres y Jaime Godoy, Coordinador Nacional del Proyecto CERALC de la OIT, así como un bloque sobre alianzas estratégicas integrado por Fernando Valdivia de la Mesa Argentina de la Carne Sustentable, y Sol Henchoz, Gerente General del RENATRE.

Durante la jornada estuvieron, desde la disertación, la moderación o el acompañamiento institucional: Roberto Buser, director del RENATRE y dirigente de CONINAGRO; Mario Zalazar y José Adrián Liguén, directores del RENATRE y dirigentes de UATRE; Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO; María Eugenia Sconfienza, funcionaria principal de programas de la Oficina de País de la OIT para la Argentina; Fernando Valdivia, director ejecutivo de la Mesa Argentina de la Carne Sustentable; Gabriel Levy, gerente de Administración y Finanzas de Estancias El Cóndor S.A.; Verónica González, jefa del Departamento de Empleo Rural Sostenible del RENATRE; Rodrigo Esponda, delegado de Buenos Aires Norte del RENATRE; y Matías Crespo Pazos, también del RENATRE.

Como cierre del evento, las autoridades del RENATRE entregaron diplomas de distinción a los representantes de las firmas que obtuvieron su certificación en el último tiempo, entre las que se encuentran Estancia Sara Brown S.A., Santo Pipó S.C.L. y Estancias El Cóndor S.A., en un acto que reafirmó el compromiso del campo argentino con la producción responsable y sostenible.

Para más información sobre los requisitos y alcances de la certificación, y de cómo solicitarla, las empresas interesadas pueden ingresar a www.renatre.org.ar o al portal/renatre.org.ar/#pls, escribir al correo certificacionpls@renatre.org.ar o llamar de forma gratuita al 0800-777-7336 en el horario de atención de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00 horas.