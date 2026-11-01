El tambo del oeste bonaerense camina entre lo que puede causar el «niño» y la “tensa calma” comercial en la cadena.

En el oeste de la PBA dejamos septiembre y arrancamos octubre con dos turnos de lluvias, que ya alcanzaron para anegar caminos, en Carlos Casares y 9 de Julio. Ahora, se esperan precipitaciones para la segunda quincena, con suelos que, arriba, en gran parte de la Cuenca, estarían receptivos para recibir más agua. Respecto de “El Niño”, están confirmadas las proyecciones de “fuerte”, con pico de intensidad en Diciembre para la pampa húmeda, describió en su informe de octubre, la Cámara de Productores de Leche del Oeste Bonaerense (CAPROLECOBA).

El SMN, para nuestra cuenca, pronosticó para OCT-NOV-DIC, más lluvias que las normales y temperaturas inferiores a las normales.

Producción y perspectivas

Condiciones favorables para la base forrajera en la Cuenca Oeste. Maíces sembrados temprano en su mayoría (queda una superficie menor, para tardíos). Y con horas de insolación menguadas.

De enero a septiembre, la producción nacional se incrementó 4,1% en litros y 4,8% en sólidos. Son de destacar éstos últimos, que se mantuvieron en 7,35% a nivel nacional y fueron 7,46% en nuestra Cuenca, que, en litros creció 3,3% en el período considerado (está más “estabilizada” que otras), subrayan desde CAPROLECOBA.

Octubre: Oferta y demanda siguen justas, a pesar de estar en el pico de producción

En el contexto actual, no falta ni sobra mucha leche, aún estando en el pico anual de volumen. Lo que prolonga una “tensa calma” comercial en la cadena. Pronto, esto puede cambiar. Hay que estar atentos. Esto pudo ser así por el expertisse de los productores e industriales argentinos.

Los primeros, con eficiencia, pudieron enfrentar el visible atraso de sus precios, por el clima, y meses en que sus costos ajustaron por encima de ellos, pero también por debajo de la inflación. Y además, porque tuvimos buenos valores en la carne. Claro que esto, hay que saber manejarlo (no es fácil). Y la industria, bancó la debilitada demanda interna, buscó y pudo exportar más.

La cadena y su contexto institucional: Nos encontramos en el 7° Outlook lechero

El próximo 2 de diciembre, con impulso de la FunPEL y el aporte del OCLA y la FAUBA, se hará el 7° Outlook de la Cadena Láctea Argentina. Una nueva oportunidad para el encuentro de actores de la lechería local y de otros países, alrededor de una agenda de alto nivel en sus contenidos:

•Cómo afecta la geopolítica a la lechería argentina ¿Amenaza u oportunidad?

•¿Qué hacen hoy y qué planean a 10 años los principales jugadores del mundo?

•Desafíos abordables de nuestra cadena.

•Cuellos de botella en generación de valor.

•Impacto de la acción/trabajo colaborativo.

•Impacto fiscal en nuestra cadena láctea.

•Visión empresaria industrial: los nuevos jugadores. Mensaje a los productores