Pascuas seguras: La Dirección de Bromatología dio algunas recomendaciones a la comunidad

Con motivo de la festividad de pascuas en proximos dias, donde se generan por parte de personas o comercios la elaboracion de productos alimenticios sobre la fecha alusiva, la dirección de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad, con el objetivo de promover un consumo seguro e informado de alimentos en el marco de las próximas celebraciones de Pascuas.

Desde el área se remarcó la importancia de prestar especial atención al momento de adquirir productos artesanales, verificando siempre la presencia del rótulo.

Este elemento permite conocer quién elaboró el producto, cuáles son sus ingredientes y brinda mayor seguridad sobre su procedencia.

Asimismo, se indicó que, en muchos casos, los elaboradores incorporan códigos QR en los envases, lo que facilita el acceso a información adicional sobre el origen y proceso de elaboración.

En particular, se recomendó observar ciertas características al elegir chocolate, uno de los productos más consumidos en esta época.

En este sentido, se aconseja optar por aquellos que presenten un color uniforme y brillante, evitando los que tengan manchas blancas o grises, ya que esto puede indicar problemas de conservación.

También es fundamental verificar que el aroma sea agradable y suave a cacao, descartando aquellos con olores extraños o rancios.

Finalmente, desde Bromatología se subrayó la importancia de revisar que los envases se encuentren en buen estado, sin roturas ni humedad, y que cuenten con su correspondiente identificación.

“Consumir informado también es cuidarnos”, se remarca especialmente, apelando a la responsabilidad de los consumidores para prevenir riesgos alimentarios.