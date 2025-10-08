Participa Lácteos La Blanqueada: Totoras recibe el tercer Concurso Nacional de Quesos, Manteca y Dulce de Leche

El 3° Concurso Nacional de Quesos, Manteca y Dulce de Leche que llega este 8 y 9 de octubre a Totoras, Santa Fe. Se escenificará en el Unión Fútbol Club. Este año, el certamen se renueva y se fusiona con el 14° Concurso de Quesos de Totoras, creando un espacio único de integración, calidad y excelencia láctea.

Con la participación de más de 70 empresas y 400 productos, será el lugar donde la tradición, la innovación y la ciencia se encuentran para poner en valor el trabajo de nuestras pymes lácteas.

En ese escenario, la empresa nuevejuliense Lacteos La Blanqueada compite del certamen quesero, tal como habian adelantado dias atras cuando anunciaron, que uno de sus quesos, el Gouda habia sido premiado en la Republica de Peru.

El evento es organizado por Organizan las provincias que integran la Región Centro, Fiesta Nacional de la Leche y Fiesta Provincial del Queso Azul, en colaboración con Apymel, INTI y ESIL.