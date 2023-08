Para Pino el gobierno «toquetea por un lado y rompe el normal desenvolvimiento de la comercialización»

Nicolás Pino, Presidente de la Sociedad Rural Argentina, estuvo presente en el evento de IDEA Agroindustria en Rosario y dio su visión sobre las medidas del gobierno, las elecciones presidenciales y la necesidad de «reglas claras» en el sector.

«Por este camino que estamos yendo en los últimos veinte años no va más. Tenemos que agarrar un camino que sea más virtuoso, no para los productores sino para el país entero y no lo digo de caprichoso», sostuvo Pino en una breve conferencia con periodistas.

«Lo único que hago es mirar países de alrededor como Uruguay, Paraguay, Brasil que van para adelante porque tienen reglas claras, justas. No necesitamos mucho más y no está tan difícil como la política por ahí lo plantea, hay que ser claros y concretos, por este lado, por esta forma, por este camino, no da para más», remarcó el presidente de la SRA.

Durante su panel «Discutamos en serio la agroindustria» Pino señaló que «el productor está harto de pagar» y en este sentido enfatizó: «Se cuentan con los dedos de una mano los países que pagamos derechos de exportación, es evidente que el productor está cansado de pagar».

«La política permanentemente se da vuelta, levanta la olla del campo, levanta esa tapa y siempre tiene algo para rajar, se acabó, no hay más nada. La sequía nos mostró eso. Bueno, señores, tomen conciencia de esto», manifestó. Como expresó en otras oportunidades, el Gobierno Nacional «tiene necesidad de recaudar dinero entonces toquetean por un lado y nos rompen el normal desenvolvimiento de la comercialización de todos los productores».

«Tienen que entender que no va más por ahí, es mucho más fácil que el Gobierno te diga ‘señores, la verdad estamos jodidos por acá, necesitamos esto así, se nos ocurre tal cosa, tal otra’ y no estas medidas que no caminan, no sirven«, continuó.

Pino también resaltó que a días de las PASO y de la visita de Sergio Massa a la Expo Rural 2023 ve «madurez democrática»: «Va a ser un fin de año intenso. No creo que el lunes sea complicado, sí lo va a ser para los que pierdan».

«Ahora cada uno tiene que hacer los deberes que tiene que hacer. No podemos seguir viviendo con un déficit eterno. Si en mi casa me entran 10 y gasto 20, termino fundido», sostuvo.

«Todos lo que nos dedicamos a producir lo vamos a seguir haciendo. El tema es que ante un aumento feroz de costos por inflación, tipos de cambio distintos, la inversión siempre se ve un poco restringida. Va a ser difícil un año difícil pero hay que ser optimistas, vamos a salir para adelante, no me cabe nada«, finalizó Pino.