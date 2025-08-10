Para pasar la tarde: Se disputa hoy la segunda fecha del Ascenso

Se juega este domingo 10 la 2da. fecha del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Futbol dos de los ganadores de la primera fecha son locales, y el tercero, 12 de Octubre, tiene fecha libre.

En ese marco, Compañía Gral. Buenos Aires recibe en Patricios a Defensores de Sarmiento, ambos equipos vienen de perder en la primera fecha.

En Dudignac, el local que viene de ganar recibe a Unión Dennehy, mientras que en El Provincial, 18 de Octubre, también gano su primer partido, recibe al conjunto auriazul de Defensores de la Boca, equipo que tuvo fecha libre en el inicio del campeonato.

La partidos están previsto iniciar a las 15:30hs, previo a ello jugara la Reserva de cada Club.

Posiciones

Atl. Dudignac : 3

18 de Octubre: 3

12 de Octubre: 3

Def. de la Boca: 0 *

Def. Sarmiento: 0

Unión Dennehy: 0