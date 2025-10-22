Panorama meteorológico PBA: Como se comporta el clima para hoy miércoles en la región

La oficina de Defensa Civil 9 de Julio informo que al momento, se registran algunas tormentas sobre el noroeste de la provincia (zona de Villegas) y el oeste (zona de Daireaux), desplazándose hacia el este. Se espera que las mismas vayan perdiendo intensidad durante el transcurso de la mañana, con acumulados estimados entre 10 y 15 mm., esto a partir del informe del Servicio Meteorologico Nacional.

Asimismo, se prevén lluvias y tormentas aisladas sobre el este de la provincia a lo largo de la jornada, sin acumulados significativos.

Entre el jueves y el viernes, las condiciones se mantendrán inestables en gran parte del territorio, con lluvias y tormentas de variada intensidad avanzando de oeste a este.

En particular, para el día viernes se destaca la probabilidad de fenómenos más intensos. Rigen alertas amarillas por tormentas para ambos días.

Por el momento, se espera buen tiempo para el sábado. Durante el domingo, se prevé un aumento de la nubosidad, condiciones algo ventosas del sector sur y la posibilidad de lluvias hacia el final del día sobre el centro y sur bonaerense.