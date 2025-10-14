Panamá abrió la importación de genética bovina de argentina para su país

El acuerdo responde al interés conjunto del sector exportador argentino y de los importadores panameños por fortalecer el intercambio de genética animal.

La habilitación se concretó luego de que Panamá aprobara la propuesta de Certificado Veterinario Internacional (CVI) enviada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y tras superar con éxito un exhaustivo análisis de riesgo. Este proceso incluyó una auditoría realizada en agosto pasado a los centros argentinos de colecta de semen y embriones. Finalmente, la autoridad sanitaria panameña autorizó el ingreso de genética bovina proveniente de los establecimientos nacionales habilitados.

El resultado es fruto de las gestiones conjuntas del SENASA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el marco de una estrategia integral de internacionalización del sector genético bovino argentino. Dicha estrategia busca fortalecer la oferta exportable nacional y facilitar su inserción en los mercados externos mediante acciones específicas de promoción comercial y la eliminación de barreras sanitarias.

Nuevos mercados

Según informó el comunicado de la cartera agropecuaria, el acuerdo con Panamá se suma a otros logros recientes en Centroamérica, como las aperturas de los mercados de Belice y Costa Rica, y consolida vínculos con Guatemala, República Dominicana y México. Además, en 2025 Argentina concretó la apertura del mercado de Ecuador para la exportación de embriones bovinos in vitro.

Coordinada con el sector privado, esta política apunta a posicionar la genética bovina argentina como un referente internacional y a contribuir con la autonomía y seguridad alimentaria de los países que la incorporan.

Actualmente, Argentina exporta genética bovina a todos los continentes, incluyendo destinos de alta exigencia sanitaria como China y la Unión Europea, así como países de la región como Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Bolivia y Canadá.

Para más información sobre los procedimientos de exportación e importación de animales vivos y material reproductivo, los interesados pueden consultar el sitio web oficial del SENASA.