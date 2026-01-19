Otro trágico accidente vial: En esta oportunidad fue en Ruta Nacional 5, donde perdió la vida un motociclista

Un trágico accidente de tránsito con resultado fatal se produjo sobre la Ruta Nacional Nº 5, a la altura del kilómetro 188,500, en jurisdicción de la ciudad de Alberti, cuando un joven que circulaba en motocicleta fue embestido por un colectivo, por causas que aún se tratan de establecer.

De acuerdo a los datos oficiales aportados por el comisario mayor Miguel Ángel Costa, jefe de la Policía Vial de Chivilcoy, la víctima fue identificada como Kevin Primo, de 19 años, domiciliado en Alberti, quien se desempeñaba como trabajador en una granja de pollos de la zona. El joven conducía una motocicleta Corven Hunter 150 c.c., de color azul.

El rodado mayor involucrado fue un micro de la empresa Rodrybus, que circulaba sin pasajeros, conducido por Patricio Alejandro Luna, argentino, de 23 años, domiciliado en Mariano Acosta, partido de Merlo, quien resultó ileso. Como consecuencia del violento impacto, el motociclista falleció en el lugar, quedando su cuerpo tendido sobre la cinta asfáltica en la mano descendente, mientras que el colectivo terminó detenido sobre la banquina descendente.

Según se desprende del testimonio incorporado a la investigación, el siniestro ocurrio antes de llegar a la estación de servicio YPF del lugar, a la altura del ingreso a una granja avícola, desde donde la víctima salía tras cumplir su jornada laboral junto a un compañero. El chofer del micro fue trasladado de manera preventiva por una ambulancia del SAME al Hospital Municipal, donde recibió asistencia médica tras sufrir una crisis nerviosa producto de la situación vivida.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y agentes viales. La Ruta Nacional 5 permaneció totalmente cortada al tránsito durante varias horas, a la espera del arribo de peritos, quienes llevaron adelante las tareas correspondientes para determinar la mecánica del hecho. Se informó que el tramo donde ocurrió el siniestro es una recta y que la ruta se encontraba en buen estado al momento del accidente.

La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” y quedó en intervención de la UFI Nº 3, a cargo del Dr. Repetto, del Departamento Judicial Mercedes, desde donde se continuará con la investigación para esclarecer las circunstancias del fatal episodio.

Si bien el joven presentaba domicilio en Alberti, la familia tiene domicilio en la ciudad de Chivilcoy.

