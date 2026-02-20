Otro joven nuevejuliense se forma como piloto de avion
Esta semana dabamos a conocer en El Regional Digital la preparacion como piloto de avion por parte de un joven. Este viernes el Aero Club 9 de Julio hizo publico que hace unas semanas también tuvieron la alegría de que el joven Emilio Rodriguez, tambien realizo su primer vuelo solo en avion.
«Emilio ya realizó el curso de piloto de planeador con nosotros y ahora va por su licencia de piloto de avion, estamos orgullosos de su crecimiento desde 0 en nuestra institución. Agradecemos al equipo de instructores, y pilotos que hacen posible estos momentos tan lindos, al tiempo que felicito al futuro piloto de avion.
