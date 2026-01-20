Ordenamiento de tránsito: Fueron retenidos varios vehículos durante el fin de semana

Durante el pasado fin de semana, la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio llevó adelante operativos de control en distintos sectores de la ciudad, que derivaron en el secuestro de una importante cantidad de automóviles y motocicletas.

Las retenciones se efectuaron a raíz de infracciones a las normativas vigentes, tales como la circulación sin la documentación obligatoria, y casos de conducción con alcoholemia positiva.



Cabe destacar, además, que se secuestraron motovehículos con caños de escapes adulterados que, por la nueva ordenanza vigente en la ciudad, no volverán a tomar contacto con la vía pública. Los operativos y allanamientos permitirán retirar de manera constante las unidades con escape adulterado que alteran la paz y la tranquilidad de los vecinos.