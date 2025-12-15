Operación por 1.200 millones de dólares: Profertil, la mayor productora de urea granulada fue adquirida por dos empresas argentinas

La petrolera YPF se desprendió del 50% que tenía en la producción de fertilizantes a través de Profertil, la mayor productora del país, hecho que se sumó a lo que hace días la canadiense Nutrien también vendió su 50%, y la compañía especializada en urea granulada ahora tiene nuevos dueños. Quedó en un 90% para el grupo Adecoagro, y el 10% restante para la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). La operación rondó los US$1200 millones. La firma, que produce 1,3 millones de toneladas del fertilizante en la zona de Bahía Blanca, mantendrá el nombre Profertil, según se conoció en una comunicación emitida por ambas empresas adquirientes.

Acerca de Adecoagro S.A. (NYSE: AGRO), es una empresa líder en producción sustentable en Sudamérica y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) uno de los principales operadores de granos de Argentina, confirman la adquisición de Profertil S.A., el mayor productor de fertilizantes de Sudamérica.

Profertil es uno de los productores de urea y amoníaco más eficientes del mundo. Con una capacidad anual de aproximadamente 1,3 millones de toneladas de urea y 790 mil toneladas de amoníaco, la compañía abastece alrededor del 60% del consumo de urea de Argentina. Su complejo industrial de última generación en Bahía Blanca —el polo petroquímico más importante de Argentina— tiene acceso a gas natural y electricidad a precios competitivos.

Al respecto, Mariano Bosch, Cofundador y CEO de Adecoagro afirmó “Estamos muy entusiasmados con Profertil. Se trata de una de las mejores compañías de Argentina, con un equipo profesional experimentado y comprometido. Su ubicación, y sus condiciones productivas y comerciales son estratégicas para la región. Queremos seguir potenciando esta operación, donde se transforma gas en un insumo clave para la producción de alimentos”. Y continuó: “También me alegra haber concretado esta asociación con ACA, una cooperativa con la cual mantenemos una relación larga y exitosa.

Hacer este proyecto juntos refuerza nuestro compromiso de construir negocios agroindustriales sustentables, competitivos y generadores de valor para el desarrollo de Argentina y Sudamérica”.

Por su parte, Ricardo Wlasicsuk, Gerente General de la Asociación de Cooperativas Argentinas, afirmó: “Para ACA, poder integrarnos en la producción local de urea granulada implica fortalecer nuestra provisión en un insumo clave para el agro, en línea con nuestra propuesta integral dirigida a nuestro Tejido Cooperativo.” Además agregó: “Esta alianza estratégica con Adecoagro representa un paso trascendental en la

consolidación de nuestra presencia en la producción y distribución de insumos agropecuarios en Argentina»

Acerca de Profertil:

Profertil es una compañía dedicada a la producción de fertilizantes para optimizar la producción de cultivos de manera sustentable. Posee su planta de producción en el puerto de Ingeniero White, Provincia de Buenos Aires. Allí produce 1.320.000 toneladas de urea granulada por año, el principal fertilizante nitrogenado para el suelo en la producción de distintas oleaginosas y cereales. Además, comercializa otros fertilizantes y prepara mezclas a medida para brindar a cada región y cultivo la nutrición requerida. Cuenta con oficinas administrativas en Buenos Aires y terminales logísticas en Bahía Blanca, Necochea, San Nicolás (Buenos Aires) y Puerto General San Martín (Santa Fe).