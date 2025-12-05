Open de Golf: mas de 50 profesionales del país desembarcan este fin de semana en el Golf Club Atletico 9 de Julio

Lo anunciado por el Golf Club de 9 de Julio, sobre el Open que se disputara durante los días 6, 7 y 8 de diciembre, ha generado una gran expectativa no solo en el plano local también en la región, ya que es la primera vez que un torneo de estas características que habrá de desarrollarse, comento a El Regional Digital, el Profesor Claudio Roldan, quien esta al frente de la organización.

El Open de 9 de Julio busca ser un punto de partida para próximos torneos, y conforme informo Roldan, se han inscripto unos 50 golfistas de gran renombre en el pais, siendo algunos de ellos campeones en Argentina de distintos torneos.

Comienza la actividad el sábado 6, con la inscripción a partir de las 8 hs y luego salen a jugar en cada línea profesionales y aficionados; y los días 7 y 8, es para profesionales y aficionados pero que tengan hasta 9 de hándicap.

El evento está organizado por “Caminos Rurales Tour de Golf”, organización que fomenta este deporte en el interior del país, contando con muchas relaciones en este medio y por eso ya han confirmado muchos jugadores profesionales.

Este certamen puede marcar un precedente. Como cada jugador profesional cuenta con redes y sponsor, el Open 9 de Julio va a alcanzar mayor difusión, al «viralizarse» la comunicación, para conocer la ciudad y la gran cancha, muy reconocida por la cantidad de personas que la visitan.

CRONOGRAMA

SABADO 6

8.00 hs: Inscripción.

8.30 y 14.30 hs: Proam.

19.30 hs: lunch y entrega de premios.

DOMINGO 7

36 Hoyos Medal Play Profesionales y Aficionados hasta 9 de HCP

Primeros 18 Hoyos

LUNES 8

Ultimos 18 hoyos Coronación y entrega de Premios