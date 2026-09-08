Oficial: El suicidio ya es la principal causa de muerte violenta

Con un nuevo diagnóstico epidemiológico que advierte que el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte violenta en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, el gobierno bonaerense presentó este martes un Plan Provincial de Prevención y Cuidados ante la Problemática del Suicidio, que incluye una campaña de sensibilización, refuerzo de profesionales y nuevas herramientas de atención y acompañamiento.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, en el marco del Día Nacional e Internacional de Prevención del Suicidio.

Durante la presentación, Kreplak expuso los resultados del primer informe epidemiológico elaborado a partir de un trabajo conjunto entre los ministerios de Salud y Seguridad y el Ministerio Público Fiscal, que permitió unificar registros que hasta ahora se encontraban fragmentados. Según el informe, durante 2025 se registraron 5.209 suicidios en todo el país, equivalentes a 14 casos por día, mientras que en la provincia de Buenos Aires fueron 1.979, unos 5,4 por día.

El dato que encendió la alarma es que el suicidio es, desde 2023, la principal causa de muerte violenta en la Argentina. Además, el 43,87% de los casos registrados en 2025 correspondió a personas de entre 20 y 39 años.

“Hoy los suicidios sean una de las principales causas de muerte”, señaló Kreplak al explicar la dimensión del fenómeno, y sostuvo que en los últimos tres años aumentaron un 42% las internaciones vinculadas a padecimientos de salud mental y un 52% las consultas ambulatorias.

El ministro vinculó este escenario con distintos factores, entre ellos las consecuencias de la pospandemia, el debilitamiento de los lazos comunitarios y el aislamiento social, pero también con las condiciones económicas. En ese sentido, mencionó la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades laborales y el endeudamiento como elementos que complejizan los padecimientos subjetivos.

Otro de los datos destacados durante la presentación fue la marcada diferencia por género: el 80% de las personas que se suicidan son varones. Kreplak relacionó esta situación con los mandatos asociados a las masculinidades y las dificultades para pedir ayuda, mostrarse vulnerables o expresar situaciones de sufrimiento.

Kicillof: “La salud mental hoy es prioridad”

A su turno, Kicillof destacó que el trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado permitió mejorar sustancialmente la información disponible sobre el fenómeno y conocer con mayor precisión su distribución territorial, etaria y de género. El gobernador remarcó que durante mucho tiempo los suicidios estuvieron “tremendamente subcomputados” en las estadísticas y sostuvo que la nueva metodología permitirá orientar mejor las políticas de prevención.

Kicillof también puso el foco en la evolución de las distintas causas de muerte violenta en territorio bonaerense. Según los datos expuestos, durante 2025 hubo 758 homicidios dolosos, de los cuales 89 ocurrieron en ocasión de robo; 1.049 muertes por accidentes viales y 1.979 suicidios. “Los suicidios se han convertido en la principal causa de muerte violenta en nuestra provincia de Buenos Aires“, afirmó.

Frente a este escenario, el gobernador aseguró que la Provincia viene ampliando sus políticas de salud mental y remarcó que ya fueron inaugurados más de 200 centros comunitarios de salud mental. “La salud mental hoy es prioridad para la provincia de Buenos Aires“, sostuvo. Además, destacó el trabajo realizado dentro del sistema educativo. El programa “La salud mental es entre todas y todos“, orientado a la prevención en escuelas secundarias, ya alcanzó a más de 600 mil estudiantes.

Qué medidas anunció la Provincia

Entre las principales medidas presentadas se encuentra la ampliación a 24 horas, todos los días, de la línea 0800-222-5462, destinada a atención, orientación y acompañamiento en salud mental y consumos problemáticos.

También se anunció la incorporación de más de 100 profesionales, entre psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, para reforzar las guardias y las internaciones, además de una nueva guía clínica para la prevención, el abordaje y la continuidad de cuidados ante situaciones de ideación e intentos de suicidio.

El plan contempla, además, la apertura de nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental y Consumos Problemáticos y la adecuación de salas de internación y guardias de salud mental en hospitales generales. La Provincia también trabajará de manera específica con los municipios que presentan mayores tasas de suicidio, a partir de informes y análisis epidemiológicos por distrito.

En el ámbito educativo, continuará el programa de prevención que ya alcanzó a más de 600 mil estudiantes, mientras que también se fortalecerá el Consejo Joven de Participación e Incidencia en Políticas Públicas de Salud Mental.

El Gobierno bonaerense también anunció el fortalecimiento de la articulación entre ministerios y municipios, con mesas intersectoriales, herramientas para los equipos territoriales y materiales específicos sobre varones y suicidio. Actualmente existen mesas locales intersectoriales de salud mental en 80 municipios.

“¿Estás? Estoy. Hablemos de lo que nos pasa”

Como parte del paquete de medidas, la Provincia lanzó una nueva campaña de sensibilización y prevención bajo el lema “¿Estás? Estoy. Hablemos de lo que nos pasa”.

La iniciativa contempla spots para radio, televisión y portales, cartelería para escuelas, clubes y espacios culturales y materiales audiovisuales para redes sociales. También se prevé la participación de los 135 municipios y de organizaciones comunitarias en la difusión.

El objetivo, según se explicó, es promover los vínculos y facilitar el acceso a espacios de atención y cuidado, con una mirada que permita abordar el sufrimiento desde una perspectiva comunitaria. La campaña parte de una premisa central: “El suicidio no es un problema individual. La prevención tampoco”.