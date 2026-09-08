Duro golpe a las irregularidades en el transito de motos que incumplen las leyes

Durante el pasado fin de semana, sábado y domingo, se desarrollaron intensos operativos de tránsito en distintos puntos de la ciudad, en el marco de acciones de prevención y represión de faltas en general.

Los procedimientos contaron con la presencia y colaboración del Grupo de Infantería de la ciudad de Junín, junto a efectivos de Policía Comunal, personal de la Dirección de Tránsito, agentes de la Guardia Urbana Municipal (GUM), Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), con motocicletas recientemente recuperadas por el municipio y operadores del Centro de Monitoreo.

Como resultado de los controles, fueron secuestradas 19 motocicletas por distintas infracciones, entre ellas falta de documentación, escapes adulterados y maniobras temerarias, situaciones que motivaron la intervención de los agentes y el posterior traslado de los rodados.

Durante el desarrollo de los operativos también se registraron dos episodios en los que los infractores opusieron resistencia a la autoridad y emprendieron la fuga. En ambos casos se inició un operativo que permitió posteriormente demorar a los involucrados y proceder al secuestro de los respectivos motovehículos.

Los controles forman parte de los operativos que se vienen llevando adelante en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad vial, prevenir conductas de riesgo y actuar ante infracciones a las normas de tránsito.