Oeste Bonaerense: El tambo inicia el 2026 limitado por la falta de humedad y mirando como será la marcha del negocio lechero

Enero, en el Oeste de Bs As, no dejó las lluvias que esperábamos. Las hubo desparejas entre zonas, de intensidad moderada, y más recostadas sobre el oeste arenoso. Abajo, los perfiles piden recarga de humedad, y en superficie, la tierra está seca, en un gradiente de menor a mayor, desde el límite con La Pampa hacia el este», subrayo en su primer informe del año 2026, la Camara de Productores de Leche del Oeste Bonaerense (Caprolecoba).

El SMN, en su pronóstico para ENE-FEB-MAR, ve lluvias normales y temperaturas algo mayores a las normales, para la época. Y puede ser que febrero empiece con lluvias más generalizadas.

Producción y perspectivas

La producción lechera 2025, con 11.617,6 mill de litros, creció 10% por sobre 2024. Y la estimación de las industrias (recogida por el OCLA) para 2026, prevé un nuevo crecimiento de +3% (llegaríamos a 11.975 mill de lts). El USDA, coincide con esto. Y el Rabobank, en cambio, solo espera +1%.

Las condiciones físicas favorecerían la perspectiva señalada, pero los números del tambo, la hacen incierta. Porque hoy los precios están debajo de los costos, como en la última primavera, en la que la rentabilidad cayó, hasta hacerse negativa.

Enero: La producción inicia el 2026 con inercia, incertidumbre y preocupación

Más allá de las consideraciones de este enero, aún no está claro cómo será la marcha del negocio lechero en 2026. Y la cosa pasa por los números, que desde hace unos meses, han dejado de cerrar en los tambos. 2025 tuvo una variación de precios de: 31,48% IPC, 40,12% dólar, 22,4% industria láctea (MI+ME), y apenas 8% para los tambos (Sin contar bonificaciones). En el mercado interno las Ventas fueron +6,4% (con precios atrasados), y las exportaciones: Fueron +11% (volúmen), y +20% (divisas). Es decir, en la recuperación del precio de la leche estará la llave de la recuperación del sector.

La cadena y el contexto institucional: Mercosur / Unión Europea

Un gran salto en cantidad y en calidad. La firma del acuerdo de libre comercio UE/MS es el cambio más importante que hayamos tenido en lo que respecta a ese ámbito. Generó diversas reacciones en uno y otro lado, espera la última aprobación en los parlamentos de los países y de los bloques signatarios, y abre una nueva ventana de desafíos y oportunidades para nuestro país y nuestro sector, de una magnitud inédita.

Salto en cantidad. Integraremos un mercado de 700 millones de personas, que invita a crecer.

Salto en calidad. Seremos parte de un bloque con normas, instituciones y arbitrajes comunes, que pondrá límites a inequidades distorsivas que se aplican aquí sobre el Agro. Y nos obligará a su cumplimiento, más allá de cual sea el gobierno de

turno. Reglas de juego negociadas, acordadas, publicadas, y estables. Algo a lo que no estamos acostumbrados, y ayudará a que podamos forjar nuevos planos de competitividad. No será fácil, pero era necesario, para lanzarnos al futuro