Ocho empresas argentinas llegan con su maquinaria a Agritechinica buscando clientes en el mercado mundial

A días del inicio de Agritechnica 2025, la feria que se realizará del 9 al 15 de noviembre en Hannover, Alemania, la delegación argentina se prepara para una participación histórica. Con el impulso de Expoagro y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), el acompañamiento de RUS Agro y el Banco de la Nación Argentina (BNA) como sponsors y CAFMA como entidad que acompaña, las empresas de maquinaria ultiman detalles tras meses de preparación, inversión y trabajo conjunto.

En el pabellón argentino habrá más de 20 empresas e instituciones. De las cuales, ocho exhibirán maquinaria fabricada en el país, un logro que resume el esfuerzo, la inversión y el compromiso del agro argentino por seguir ganando competitividad y presencia internacional.

Cestari

La empresa presentará una tolva de su nueva serie S6 de tres metros de ancho con certificación CE, equipada con ejes y accesorios homologados para el mercado europeo. Palpitando una nueva edición, Guido Cestari, responsable comercial de Cestari, dijo: “La presencia ininterrumpida en Agritechnica de hace más de una década es un gran valor para el comprador internacional, porque muestra nuestro compromiso real y firme para con el mercado exterior. También es de gran valor tener 98 años de vida comercial. No es usual encontrar en pie una empresa centenaria en Argentina ni en el mundo, así que nuestros 98 años son un gran aval a la hora de aterrizar en otros destinos”.

Según informaron, las expectativas para esta edición son altas, ya que Cestari presentará novedades en su unidad europea, desarrollada junto con un nuevo distribuidor con potencial de expansión en Alemania y otros países del continente.

Piersanti

Nuevamente en Agritechnica, la firma proveniente de Noetinger, Córdoba, presentará su draper modelo DF2100, un cabezal doble propósito diseñado para el corte, recolección e hilerado de diversos cultivos. En este sentido, cabe destacar que se encuentran en proceso de certificación del mercado europeo.

“Como pyme nacional, estar en una feria de esta envergadura con productos que compiten a nivel global es un orgullo. Nos impulsa a seguir innovando y a consolidar nuestro plan de internacionalización”, expresó Valeria Piersanti, directora y gerente comercial.



La empresa busca consolidar vínculos con distribuidores y clientes en Europa y Europa del Este, reafirmando su objetivo de expansión internacional.

Bertini

Para Enrique Bertini, Agritechnica representa la oportunidad de expandir sus negocios y conquistar nuevos mercados. La empresa santafesina, exhibirá la sembradora modelo 61.000, diseñada para la siembra tanto de invierno como de verano.

El equipo cuenta con una gran versatilidad, permitiendo trabajar con distintas distancias entre surcos, desde 17,5 cm hasta 70 cm, y está concebido para ofrecer máxima calidad de siembra durante todo el año.

“Agritechnica es la muestra más importante del mundo, y estar allí significa seguir apostando a la innovación y al crecimiento”, expresó su presidente Bertini.

BTI Agri

Desde Oncativo, Córdoba, BTI Agri presentará en Agritechnica una sembradora especialmente desarrollada para cumplir con las normativas de la Comunidad Económica Europea.

La máquina, de 3 metros de ancho de transporte y hasta 6 de trabajo, fue enviada recientemente a Europa y será entregada a un cliente en Letonia.

“Participar en el pabellón argentino nos permitió concretar este proyecto. Tenemos una larga experiencia exportadora y hoy buscamos reinsertarnos en el mercado europeo con un producto adaptado a sus condiciones y estándares”, destacó Víctor Hugo Baro, dueño de la empresa.

De esta forma, la BTI Agri forma parte del grupo de fabricantes cordobeses que trabajan de manera colaborativa para potenciar la presencia argentina en la feria.

De Grande S.A.

Por primera vez como expositora, la empresa familiar De Grande participará con un cabezal girasolero que ya se encuentra en Europa y será exhibido en Hannover.

Con 38 años de trayectoria, la firma busca consolidar su proceso de internacionalización y posicionamiento global, en busca de distribuidores y socios estratégicos.

“Queremos demostrar que la maquinaria argentina puede competir a nivel internacional y conquistar nuevos mercados”, expresó Federico De Grande, con altas expectativas sobre la proyección de la marca en el continente europeo.

Mainero

La reconocida firma cordobesa vuelve a Hannover acompañada por su distribuidor rumano, con quien compartirá espacio en la muestra. Exhibirá una extractora de granos modelo 2350, que luego será utilizada en demostraciones a campo en Rumania.

“Agritechnica es un punto de encuentro global, y para nosotros representa una oportunidad única para reforzar alianzas, conocer nuevas tendencias y escuchar a los clientes”, resaltó Sebastián Calderón, gerente de comercio exterior de la compañía.

A pesar de un contexto internacional desafiante, la empresa considera esencial mantener su presencia en los eventos de mayor relevancia mundial, apostando a la continuidad y expansión de su red de distribución.

OMBU Maquinarias

La empresa participará por octava vez en la feria, y por primera vez exhibirá una máquina: la embolsadora de granos EGSO 550. La compañía combina en cada edición un enfoque comercial y técnico, aprovechando el evento para fortalecer vínculos con clientes europeos, captar nuevos distribuidores y tendencias tecnológicas globales.

“Llevar una máquina a una exposición como esta implica un enorme esfuerzo económico y humano, pero vale la pena por la visibilidad y el aprendizaje que genera”, destacó Federico Bosch, gerente del Departamento de Comercio Exterior. En este sentido, OMBU busca difundir la tecnología argentina del sistema de silobolsa, uno de los aportes más valorados del país al agro mundial.

Richiger Maquinarias S.A.

Con 15 años de presencia ininterrumpida, la empresa proveniente de Sunchales, Santa Fe, vuelve a ser parte del stand argentino con una embutidora de granos enteros de gran capacidad y fácil manejo, ya posicionada en el mercado europeo.

“Para nosotros, Agritechnica es la gran vidriera mundial. Venimos con un equipo que combina experiencia y la nueva generación de la empresa, con el objetivo de consolidar nuestro liderazgo en el sistema de silobolsa y seguir expandiendo su uso en nuevos mercados y aplicaciones”, destacó el licenciado Rodrigo Tolosa, responsable de comercio exterior.

Además de estas compañías, del 9 al 15 de noviembre, en el pabellón argentino también estarán presentes Abelardo Cuffia S.A., Agencia ProCórdoba, Agropartes S.A., Ascanelli S.A., Balanzas Hook S.A., Banco de la Nación Argentina, Bertini S.A., BK Components S.A., Buco S.A., Equipos Agro Viales S.A., Gimetal SRL, Ingersoll Argentina S.A., Maizco SAIyC, Maquinarias Agrícolas Ombú S.A., Martínez y Staneck S.A., RUS Agro y Sohipren S.A. Y fuera del pabellón, con participación independiente estarán: Agrometal, Super Walter, Franco Fabril, Industrias Metalúrgicas Rossmet S.R.L., Plastar San Luis S.A. y Grupo Crucianelli.