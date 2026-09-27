Domingo 4 de octubre: El Club Ciclista 9 de Julio convoca a un Duatlón Solidario

Ya está todo listo para que el próximo domingo 4 de octubre desde las 8:30hs. el Club Ciclistas de 9 de Julio y en apoyo a la Cooperadora de la Escuela Secundaria Nº15 de la localidad de El Provincial se desarrolle un Duatlón, cuyo beneficio es volcado en la mencionada escuela primaria.

Con el apoyo de la Dirección de Deportes, el Duatlón tendrá un recorrido de 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de carrera trote, a la que se suma una carrera participativa de 10 kms. de bicicleta y 3 kms. de trote.

En dialogo con El Regional Digital, Diego Carballo, presidente del Club Ciclista 9 de Julio informo que ya hay un link de preinscripción en la red social Instagram del Club, además de poder hacerlo en la Dirección de Deportes. En la competencia puede participarse de manera individual o en parejas, incluso mixta.

Carballo recordó a El Regional Digital, que no es la primera vez que el Club impulsa una competencia solidaria de estas características, ya lo hizo este año en beneficio de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, y también para Apfadi.

En otro orden comento que el ciclismo está creciendo como ciclo turismo, y otros se preparan para competencias de rural bike.

Consultado por este Portal, sobre la institución detallo que se está trabajando con mucho esfuerzo para contar con instalaciones para uso no solo de los socios, sino que también la familia de la ciudad pueda usarlo. El lugar cuenta con baños, una pista asfaltada que muchos utilizan para caminar y los más pequeños para comenzar a pedalear. También se cuenta con dos canchas de futbol y se pueden practicar otros deportes. Siempre pedimos que el lugar se lo cuide y no se lo ensucie, recordó.

En cuanto al Duatlon del 4 de octubre recordó que comenzara a partir de las 8.30 con todo lo que es acreditación y entrega de dorsales, la persona que no se puede preinscribir lo puede hacer el mismo día, el día del evento, y se abona el día de la