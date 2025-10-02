Nutritivo, saludable y accesible, el huevo se consolida como uno de los alimentos preferidos de los argentinos

Al respecto el Dr. Javier Prida, Pte. Ejecutivo de CAPIA expresó que el huevo se posiciona como el segundo alimento más importante en la dieta de los argentinos, superado solo por las carnes rojas y por encima de la leche. El estudio se basa en 1012 encuestas realizadas entre junio y julio de 2025 en CABA, GBA y otras ciudades principales del país.

Crecimiento en el consumo y cambio en hábitos de compra

El huevo es considerado el principal sustituto de la carne por su practicidad, versatilidad y alto valor nutricional. Un 30% de los hogares argentinos aumentó su consumo en el último año, superando el 15% registrado en 2023. El consumo promedio por hogar es de entre 6 y 12 unidades por semana, y la principal razón de este incremento es su accesibilidad económica, siendo la opción proteica más barata.

Los hábitos de consumo también han cambiado, con un aumento significativo en la popularidad de los huevos duros, que pasaron del séptimo al primer lugar, y las ensaladas con huevo, que subieron del noveno al segundo lugar. Por otro lado, los huevos fritos caen drásticamente al octavo lugar de preferencia de consumo. El 23% de los consumidores ahora prefiere comprar huevos en verdulerías por conveniencia, y la cercanía ha dejado de ser el factor principal de compra

Factores de compra y beneficios nutricionales

Actualmente el precio es el factor más importante al momento de comprar huevos, seguido por la frescura y el tamaño.

El Presidente Ejecutivo de CAPIA, Dr. Javier Prida, destacó los atributos nutricionales del huevo:

Proteínas de Alta Calidad : El huevo contiene todos los aminoácidos esenciales, lo que lo convierte en una fuente completa de proteínas fundamental para el desarrollo muscular.

: El huevo contiene todos los aminoácidos esenciales, lo que lo convierte en una fuente completa de proteínas fundamental para el desarrollo muscular. Vitaminas Esenciales : Aporta vitaminas A, D, E y K. Es una de las pocas fuentes naturales de vitamina D , vital para la salud ósea, y es rico en vitaminas del grupo B como la B12 , crucial para el sistema nervioso.

: Aporta vitaminas A, D, E y K. Es una de las pocas fuentes naturales de , vital para la salud ósea, y es rico en vitaminas del grupo B como la , crucial para el sistema nervioso. Minerales Clave : Contiene minerales como hierro, zinc, selenio y fósforo , importantes para el sistema inmunológico y la energía. El hierro que contiene es de origen animal, lo que facilita su absorción.

: Contiene minerales como , importantes para el sistema inmunológico y la energía. El hierro que contiene es de origen animal, lo que facilita su absorción. Salud Ocular y Cerebral : La yema es una excelente fuente de luteína y zeaxantina , que protegen la vista, y una de las mejores fuentes de colina , un nutriente esencial para el cerebro.

: La yema es una excelente fuente de y , que protegen la vista, y una de las mejores fuentes de , un nutriente esencial para el cerebro. Saciedad y Control de Peso: Su alto contenido de proteínas genera saciedad, ayudando a controlar el apetito.

Datos productivos 2025

En el primer semestre de 2025, el consumo de huevo alcanzó una marca histórica de 380 unidades por persona. Se producen más de 18.200 millones de huevos al año, lo que permite abastecer el mercado interno y exportar a más de 65 destinos.

Prida afirmó que el huevo es “la proteína más completa, saludable, amigable al medio ambiente, versátil y económica que tiene el consumidor en la Argentina”. En el sector, hay casi 60 millones de gallinas ponedoras, se generan más de 30.000 empleos registrándose una facturación superior a los U$S 2.200 millones, con exportaciones que rondan los U$S 50 millones. A su vez se producen 571 huevos por segundo en todo el país.