Nutrición, Sanidad y Tecnologías: Se desarrollo el 2do. Field Day de Spraytec en 9 de Julio

La empresa Spraytec eligió nuevamente 9 de Julio para desarrollar su 2do. Field Day by Spraytec, una jornada técnica a campo donde se trabajo en distintos módulos de tecnología en maíz, girasol y soja.

Junto a su distribuidor La Madrugada Agropecuaria, y el desarrollo del ensayo a cargo de Surcos Consultora, productores, agrónomos y técnicos de la empresa abordaron temas como:

Manejo de nutrición complementaria, Fito estimulación y sanidad.

Diagnóstico de deficiencias nutricionales en el cultivo.

Nuevas tecnologías de aplicación de fitosanitarios.

EN LA VIDEO NOTA EL ING. AGR. CLAUDIO SANTANA, NOS CUENTA PORQUE HOY UNAS 500 MILLONES DE HECTAREAS EN EL MUNDO RECIBEN UNA TECNOLOGIA SPRAYTEC. ADEMAS QUE HERRAMIENTAS SE HABLARON EN LA JORNADA. MIRA LA NOTA