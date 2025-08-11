Nuevos Aires presento su lista oficialmente, su local de campaña y recibió un especial apoyo
Nuevos Aires 9 de Julio se presento este viernes públicamente al hacer la apertura de su local de campaña ubicado en la intersección de las calles La Rioja y Robbio, donde también fue oportuno presentar la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares.
El único orador fue el primer candidato a concejal de la lista de Nuevos Aires, Ignacio «Nacho» Palacios, quien durante su discurso de no mas de cuatro minutos, también presento a los candidatos de la lista.
En dialogo con El Regional Digital, Palacios apunto que Nuevos Aires nace con la energía renovada para resolver los problemas que tienen los nuesjulienses.
Dentro del dialogo periodistico, Palacios aseguro que en esta oportunidad se llego a un buen consenso y estan todos los radicales, esto ante la consulta de El Regional Digital.
También informo que se han reunido con instituciones, entre ellas Sociedad Rural de 9 de Julio.
No obstante la presentación de lista y del local de campaña, conto con un apoyo, podría decirse institucional, ya que varios integrantes del Consejo de Administración de la CEyS Mariano Moreno acompañaron el acto partidario, entre ellos el presidente del órgano cooperativista, Matias Lossino.
Deja un comentario