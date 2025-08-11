Nuevos Aires presento su lista oficialmente, su local de campaña y recibió un especial apoyo

Nuevos Aires 9 de Julio se presento este viernes públicamente al hacer la apertura de su local de campaña ubicado en la intersección de las calles La Rioja y Robbio, donde también fue oportuno presentar la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares.

El único orador fue el primer candidato a concejal de la lista de Nuevos Aires, Ignacio «Nacho» Palacios, quien durante su discurso de no mas de cuatro minutos, también presento a los candidatos de la lista.

En dialogo con El Regional Digital, Palacios apunto que Nuevos Aires nace con la energía renovada para resolver los problemas que tienen los nuesjulienses.

La verdad que es una idea de un estado moderno, eficaz, que es el que queremos lograr y que hoy venimos trabajando con una clara idea, con propuestas que venimos desarrollando con nuestro equipo de hace mucho tiempo y que se han sumado vecinos y otros espacios políticos», describió y se expreso confiado en que el 7 de septiembre el vecino de 9 de Julio acompañe la lista de NA.

La lista la encabeza Palacios, le sigue en segundo lugar, la actual concejal Marcela Regalia, en tercer lugar, Federico Pirotta, y como candidata a Consejera Escolar, en primer lugar, Leny Luberriaga.

Dentro del dialogo periodistico, Palacios aseguro que en esta oportunidad se llego a un buen consenso y estan todos los radicales, esto ante la consulta de El Regional Digital.

También informo que se han reunido con instituciones, entre ellas Sociedad Rural de 9 de Julio.

No obstante la presentación de lista y del local de campaña, conto con un apoyo, podría decirse institucional, ya que varios integrantes del Consejo de Administración de la CEyS Mariano Moreno acompañaron el acto partidario, entre ellos el presidente del órgano cooperativista, Matias Lossino.