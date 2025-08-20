Nuevos Aires: Leny Luberriaga busca desde el Consejo Escolar fortalecer la articulación con el Municipio

La profesora de Educación Física y especialista en Hockey, se sumo a Nuevos Aires que tiene como primer candidato a Concejal, a Ignacio Palacios.

Leny conto en dialogo con El Regional Digital, que integra la lista como primera candidata a Consejera Escolar, describo los motivos que encontró para sumarse tras la invitación y lo que puede hacer desde su paso por las escuelas y lo que puede aportarle.