Nuevos Aires iluminó el cielo con drones el mismo día que el Gobierno anunció su desregulación

Este 8 de agosto, a las ocho de la noche, Nuevos Aires presentó oficialmente su plataforma digital de gobierno NuevosAires.com con un impactante show aéreo de drones que pudo verse desde múltiples puntos de la traza de la General Paz, especialmente en la zona de San Martín.

La coreografía aérea dibujó en el cielo el mapa de la provincia de Buenos Aires, una corriente de aire como símbolo de cambio y la leyenda NuevosAires.com, en una puesta visual inédita para la política bonaerense.

El evento coincidió con una triple jornada clave. Por un lado, el Gobierno Nacional anunció ese mismo día la desregulación del uso de drones en todo el país (Resolución ANAC 550/2025).

También, se cumplió el plazo legal para la presentación de alianzas electorales rumbo a las elecciones nacionales.

Y finalmente, Nuevos Aires se convirtió en el primer espacio político en utilizar drones como herramienta de comunicación y campaña tras su liberación.

“Con esta acción, Nuevos Aires buscó enviar un mensaje claro: mientras el Gobierno anuncia el futuro, nosotros ya lo estamos volando”, afirmó la nueva fuerza en un comunicado.