Nuevo régimen unificado para las exportaciones de carne a la UE, Reino Unido y EE.UU.

En una resolución clave para el comercio exterior de carnes, el Ministerio de Economía -a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca- oficializó la creación de un régimen unificado para la asignación y gestión de los principales contingentes arancelarios que la Argentina administra en los mercados de la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos. La medida, publicada mediante la Resolución 242/2025, reorganiza los criterios de distribución, simplifica trámites y establece previsibilidad para los próximos ciclos comerciales.

La normativa abarca la tradicional Cuota Hilton, la cuota de carnes bovinas con EE.UU., los cupos de carne de búfalo, entraña fina (delgados congelados), Cuota 481 y la Cuota Ovina. El nuevo esquema regirá entre 2026 y 2030, según cada contingente, y consolida en un solo plexo legal los lineamientos aplicables a todos estos mercados.

Reglas comunes, previsibilidad y digitalización

El texto destaca que las modificaciones responden a la necesidad de garantizar mayor previsibilidad para las empresas exportadoras y avanzar en el proceso de armonización de normas dentro del MERCOSUR. Los criterios de evaluación continuarán basándose en la past performance, es decir, en el historial exportador de cada empresa, metodología que -según Agricultura- demostró eficacia en los altos niveles de ejecución de cupos en los últimos años.

Asimismo, se simplifican categorías de participantes, se ajustan los métodos de cálculo de asignación y se establecen nuevos topes máximos y mínimos. Todos los trámites deberán realizarse de manera digital a través de Trámites a Distancia (TAD) y del Sistema de Administración de Cuotas de Exportación.

Cupos incluidos en la resolución

La medida regula los principales contingentes arancelarios bajo administración nacional:

· Cuota Hilton: 29.389 toneladas anuales de carne bovina de alta calidad destinadas a la UE y 111 toneladas al Reino Unido.

· Cuota EE.UU.: 20.000 toneladas anuales de carne bovina deshuesada.

· Cuota de búfalo UE: 200 toneladas por año.

· Delgados congelados: 700 toneladas anuales a la UE.

· Ovinos y caprinos: 19.090 toneladas a la UE y 3.910 toneladas al Reino Unido.

· Cuota 481: carnes de animales provenientes de feedlots, con reglas específicas de elegibilidad y certificación.

Las nuevas condiciones aplicarán una vez culminados los actuales ciclos de exportación: 2025/2026 para la Hilton y 2025 para la cuota estadounidense.

Unificación normativa y eliminación de reglas antiguas

La resolución deroga disposiciones de 2009 y 2015 que habían quedado obsoletas ante la digitalización y los nuevos procedimientos. También aprueba nuevos modelos de certificados de autenticidad y exportación, requisito indispensable para que los países importadores reconozcan el origen y calidad de los productos.

Hacia una administración más integrada

Agricultura remarcó que este paso es clave dentro del proceso de armonización del MERCOSUR y de cara a los acuerdos comerciales con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), actualmente en proceso de ratificación. Según el Gobierno, unificar criterios y modernizar sistemas permitirá «consolidar a la Argentina como proveedor regular y confiable de carnes de alta calidad».